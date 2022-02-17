Со второго раза: Рада уволила Сенниченко с должности главы Фонда госимущества

Сенниченко написал заявление об увольнении по собственному желанию еще в ноябре прошлого года. После короткого обсуждения решение поддержали 318 народных депутата.

На пленарном заседании Верховной Рады Украины 17 февраля народные депутаты проголосовали за увольнение главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко. Решение поддержали 318 депутатов. Об этом стало известно во время трансляции пленарного заседания парламента.

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Проект постановления №6557 был вынесен на голосование спикером парламента после обсуждения представителями двух фракций. В частности депутат от "Батькивщины" Сергей Соболев отметил, что его коллегам непонятно, каким образом рассматривать кадровый вопрос в момент, когда Сенниченко отсутствует в зале заседания, поэтому они голосовать отказываются. Кроме того, фракция потребовала отчет от фонда Госимущества.

"Мы бы хотели услышать полноценный отчет фонда Государственного имущества, и не только по цифрам сколько и чего распродано, а о том, каким образом происходит управление государственным имуществом относительно закона", — заявил Соболев.

Депутат от фракции "Слуга народа" Артем Черноморов с трибуны парламента отметил, что деятельность Сенниченко неудовлетворительная, поскольку госпредприятия, имеющие земли сельскохозяйственного назначения, подвергаются грабежу со стороны чиновников, которых назначил на руководящие должности Сенниченко.

"Коллеги, я призываю вас сделать решительный, но правильный выбор и отпустить человека на заслуженный отдых. А куда он поедет отдыхать, путь решают правоохранительные органы", — сказал Черноморов.

В итоге решение об увольнении Сенниченко было поддержано голосами 318 депутатов.

Ранее сообщалось, что глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко 16 ноября 2021 года принял решение уйти в отставку по собственному желанию. По словам некоторых политиков, это решение связано с процессом начала Большой приватизации.

Во время первого голосования за отставку Сенниченко, которое состоялось 27 января 2022, было отдано 223 голоса из 224 необходимых. По словам депутата из "Батькивщины" Сергея Власенко у троих его коллег не сработала система для голосования.