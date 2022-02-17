Із другого разу: Рада звільнила Сенниченка з посади голови Фонду держмайна

Сенниченко написав заяву про звільнення за власним бажанням ще в листопаді минулого року. Після короткого обговорення рішення підтримали 318 народних депутатів.

На пленарному засіданні Верховної Ради 17 лютого народні депутати проголосували за звільнення голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка. Рішення підтримали 318 депутатів. Про це стало відомо під час трансляції пленарного засідання парламенту.

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Проєкт ухвали №6557 був винесений на голосування спікером парламенту після обговорення представниками двох фракцій. Зокрема, депутат від "Батьківщини" Сергій Соболєв зазначив, що його колегам незрозуміло, яким чином розглядати кадрове питання в момент, коли Сенниченко відсутній у залі засідання, тому вони голосувати відмовляються. Крім того, фракція вимагала звіту від фонду Держмайна.

"Ми хотіли б почути повноцінний звіт фонду Державного майна, і не лише за цифрами скільки та чого розпродано, а про те, яким чином відбувається управління державним майном щодо закону", — заявив Соболєв.

Депутат від фракції "Слуга народу" Артем Чорноморов із трибуни парламенту зазначив, що діяльність Сенниченка незадовільна, оскільки держпідприємства, які мають землі сільськогосподарського призначення, зазнають грабунку з боку чиновників, яких призначив на керівні посади Сенниченко.

"Колеги, я закликаю вас зробити рішучий, але правильний вибір і відпустити людину на заслужений відпочинок. А куди вона поїде відпочивати, шлях вирішать правоохоронні органи", — сказав Чорноморов.

У результаті рішення про звільнення Сенниченка підтримали голоси 318 депутатів.

Раніше повідомлялося, що голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко 16 листопада 2021 року вирішив піти у відставку за власним бажанням. За словами деяких політиків, це рішення пов'язане з процесом початку Великої приватизації.

Під час першого голосування за відставку Сенниченка, яке відбулося 27 січня 2022 року, було віддано 223 голоси з 224 необхідних. За словами депутата з "Батьківщини" Сергія Власенка, у трьох його колег не спрацювала система для голосування.