Забракло одного голосу: Рада не змогла звільнити голову Фонду держмайна Сенниченка

Народні депутати поскаржилися на збій у системі голосування. Чиновник ухвалив рішення про звільнення ще в листопаді минулого року.

Верховна Рада провалила голосування за відставку голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка — за відповідну ініціативу було віддано 223 голоси з 224 необхідних. Народні депутати після завершення голосування поскаржилися, що система "Рада" не реагувала на натискання кнопок. Про це свідчить трансляція засідання парламенту в четвер, 27 січня.

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Звільнення підтримали:

"Слуга народу" — 175 з 242 нардепів;

ОПЗЖ — 3 з 44;

"Європейська солідарність" — 0 з 27;

"Батьківщина" — 13 з 25;

Позафракційні — 4 з 24;

"За майбутнє" — 9 з 21;

"Довіра" — 13 з 20;

"Голос" — 6 з 20;

[ + – ] Результати голосування

Після того, як рішення про звільнення керівника ФДМ не набрало достатньої кількості голосів для його ухвалення, народний депутат із "Батьківщини" Сергій Власенко повідомив, що в його колег по фракції — Володимира Кабаченка, Івана Крулька та Сергія Євтушка — не спрацювала система для голосування. Голова Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву на 30 хвилин, щоб перевірити працездатність системи.

Уже в кулуарах парламенту Євтушок заявив, що він разом із Крульком і Кабаченком голосували за відставку Сенниченка, проте їхні голоси зараховані не були. Водночас регламент Ради не передбачає повторного голосування за законопроєкти. Проте, як у своєму телеграм-каналі повідомив представник Кабінету міністрів у парламенті Тарас Мельничук, голова ФДМ повторно написав заяву про звільнення.

[ + – ] Допис Тараса Мельничука

Тепер, щоб провести друге голосування за цю ініціативу, її має проаналізувати профільний комітет, після чого питання про відставку Сенниченка буде розглянуто парламентаріями у залі пленарних засідань.

Після перерви перший віцеголова Ради Олександр Корнієнко розповів, що технічна служба парламенту повідомила йому про "збій у каналі №25 системи "Рада". За словами нардепа з фракції "Голос" Ярослава Железняка, один канал системи відповідає за пульти для голосування низки" депутатів.

Корнієнко запустив сигнальне голосування, щоб з'ясувати, чи були усунені неполадки. Після його завершення парламент продовжив розглядати законопроєкти в штатному режимі, про які-небудь збої поки не повідомлялося.

Нагадаємо, Верховна Рада України призначила Сенниченка головою ФДМ у вересні 2019 року. 16 листопада 2021 року з'явилася інформація про те, що урядовець подав у відставку. ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що причиною цього рішення стало невдоволення частини політиків щодо початку Великої приватизації.

Сам чиновник запевнив, що звільнення не пов'язане з приватизацією.

"Відставка — це моє особисте бажання та мої плани", — запевнив голова Фонду під час пресконференції 18 листопада.

Фокус докладно розбирався в тому, чому Сенниченко вирішив залишити посаду керівника ФДМ.