Не хватило одного голоса: Рада не смогла уволить главу Фонда госимущества Сенниченко

Народные депутаты пожаловались на сбой в системе для голосования. Чиновник принял решение об уходе еще в ноябре прошлого года.

Верховная Рада провалила голосование за отставку главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко — за соответствующую инициативу было отдано 223 голоса из 224 необходимых. Народные депутаты после завершения голосования пожаловались, что система "Рада" не реагировала на нажатия кнопок. Об этом свидетельствует трансляция заседания парламента в четверг, 27 января.

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Увольнение поддержали:

"Слуга народа" — 175 из 242 нардепов;

ОПЗЖ — 3 из 44;

"Европейская солидарность" — 0 из 27;

"Батькивщина" — 13 из 25;

Внефракционные — 4 из 24;

"За будущее" — 9 из 21;

"Доверие" — 13 из 20;

"Голос" — 6 из 20;

[ + – ] Результаты голосования

После того, как решение об увольнении руководителя ФГИ не набрало достаточное количество голосов для его принятия, народный депутат из "Батькивщины" Сергей Власенко сообщил, что у его коллег по фракции — Владимира Кабаченко, Ивана Крулько и Сергея Евтушка — не сработала система для голосования. Председатель Рады Руслан Стефанчук объявил перерыв на 30 минут, чтобы проверить работоспособность системы.

Уже в кулуарах парламента Евтушок заявил, что он вместе с Крулько и Кабаченко голосовали за отставку Сенниченко, однако их голоса засчитаны не были. При этом регламент Рады не предусматривает повторного голосования за законопроекты. Однако, как в своем телеграм-канале сообщил представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук, глава ФГИ повторно написал заявление об увольнении.

[ + – ] Пост Тараса Мельничука

Теперь, чтобы произвести второе голосование за эту инициативу, ее должен проанализировать профильный комитет, после чего вопрос об отставке Сенниченко будет рассмотрен парламентариями в зале пленарных заседаний.

После перерыва первый вице-председатель Рады Александр Корниенко рассказал, что техническая служба парламента сообщила ему о "сбое в канале №25 системы "Рада". По словам нардепа из фракции "Голос" Ярослава Железняка, один канал системы отвечает за пульты для голосования целого ряда депутатов.

Корниенко запустил сигнальное голосование, чтобы выяснить, были ли устранены неполадки. По его завершении парламент продолжил рассматривать законопроекты в штатном режиме, о каких-либо сбоях пока не сообщалось.

Напомним, Верховная Рада Украины назначила Сенниченко главой ФГИ в сентябре 2019 года. 16 ноября 2021 года появилась информация о том, что чиновник подал в отставку. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что причиной этого решения стало недовольство части политиков по поводу начала Большой приватизации.

Сам чиновник заверил, что увольнение не связано с приватизацией.

"Отставка – это мое личное желание и мои планы", — заверил глава Фонда в ходе пресс-конференции 18 ноября.

Фокус подробно разбирался в том, почему Сенниченко решил покинуть пост руководителя ФГИ.