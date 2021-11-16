СМИ пишут, что глава Фонда госимущества подал в отставку: что известно

По информации журналистов, одной из причин написания заявления является приватизация киевского завода "Большевик". По словам экс-нардепа Сергея Лещенко, приватизацию здания провели "под одного участника".

Глава Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко решил уйти в отставку. Об этом сказал собеседник LIGA.net в фонде.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

Он уже написал заявление по собственному желанию. По информации источников LB.ua, Сенниченко уволился потому, что часть политиков недовольны началом приватизации. Собеседники подчеркнули, что этот процесс может "своеобразно отразиться на рейтингах власти".

О том, что Сенниченко уходит из ФГИУ, написал в Telegram бывший нардеп и член набсовета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко. Как уточнил экс-нардеп, глава фонда ушел из-за "скандальной приватизации завода "Большевик". Сейчас этот завод называется "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ).

По словам Лещенко, приватизацию ПКМЗ провели "под одного участника".

Агентство "Интерфакс-Украина" тоже написало о том, что Сенниченко подал заявление об увольнении.

"Экономическая правда" подтвердила причину увольнения, о которой писал Лещенко. ПКМЗ продали ООО "Дженерад комерс" за 1,429 млрд грн.

Сенниченко еще не прокомментировал информацию об отставке. О кандидатах на замену главы ФГИУ не сообщалось.

Кто такой Дмитрий Сенниченко?

Верховная Рада Украины назначила Сенниченко главой ФГИУ в сентябре 2019 года. До этого он работал в международных компаниях. С 2006 по 2010 годы Сенниченко был директором британской девелоперской компании Parkridge Holdings в Украине. С 2013 по 2016 года его назначили управляющим директором Jones Lang LaSalle в Украине.

Сенниченко несколько раз предлагали взятку. Сначала ему предлагали 5 млн долларов, а потом – 800 тыс. долларов.

Фокус приводил список объектов из списка Большой приватизации, которые могли наиболее заинтересовать инвесторов.