СМИ пишут, что глава Фонда госимущества подал в отставку: что известно
По информации журналистов, одной из причин написания заявления является приватизация киевского завода "Большевик". По словам экс-нардепа Сергея Лещенко, приватизацию здания провели "под одного участника".
Глава Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко решил уйти в отставку. Об этом сказал собеседник LIGA.net в фонде.
Он уже написал заявление по собственному желанию. По информации источников LB.ua, Сенниченко уволился потому, что часть политиков недовольны началом приватизации. Собеседники подчеркнули, что этот процесс может "своеобразно отразиться на рейтингах власти".
О том, что Сенниченко уходит из ФГИУ, написал в Telegram бывший нардеп и член набсовета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко. Как уточнил экс-нардеп, глава фонда ушел из-за "скандальной приватизации завода "Большевик". Сейчас этот завод называется "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ).
По словам Лещенко, приватизацию ПКМЗ провели "под одного участника".
Агентство "Интерфакс-Украина" тоже написало о том, что Сенниченко подал заявление об увольнении.
"Экономическая правда" подтвердила причину увольнения, о которой писал Лещенко. ПКМЗ продали ООО "Дженерад комерс" за 1,429 млрд грн.
Сенниченко еще не прокомментировал информацию об отставке. О кандидатах на замену главы ФГИУ не сообщалось.
Кто такой Дмитрий Сенниченко?
Верховная Рада Украины назначила Сенниченко главой ФГИУ в сентябре 2019 года. До этого он работал в международных компаниях. С 2006 по 2010 годы Сенниченко был директором британской девелоперской компании Parkridge Holdings в Украине. С 2013 по 2016 года его назначили управляющим директором Jones Lang LaSalle в Украине.
Сенниченко несколько раз предлагали взятку. Сначала ему предлагали 5 млн долларов, а потом – 800 тыс. долларов.
Фокус приводил список объектов из списка Большой приватизации, которые могли наиболее заинтересовать инвесторов.