ЗМІ пишуть, що голова Фонду держмайна подав у відставку: що відомо

За інформацією журналістів, однією із причин написання заяви є приватизація київського заводу "Більшовик". За словами екснардепа Сергія Лещенка, приватизацію будівлі провели "під одного учасника".

Голова Фонду держмайна України (ФДМУ) Дмитро Сенниченко вирішив піти у відставку. Про це сказав співрозмовник LIGA.net у Фонді.

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Він уже написав заяву на власне бажання. За інформацією джерел LB.ua, Сенниченко звільнився, тому що частина політиків незадоволені початком приватизації. Співрозмовники наголосили, що цей процес може "своєрідно позначитися на рейтингах влади".

Про те, що Сенниченко йде з ФДМУ, написав у Telegram колишній нардеп та член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко. Як уточнив екснардеп, голова фонду пішов через "скандальну приватизацію заводу "Більшовик". Наразі цей завод називається "Перший київський машинобудівний завод" (ПКМЗ).

За словами Лещенка, приватизацію ПКМЗ провели "під одного учасника".

Агентство "Інтерфакс-Україна" також написало про те, що Сенниченко подав заяву про звільнення.

"Економічна правда" підтвердила причину звільнення, про яку писав Лещенко. ПКМЗ продали ТОВ "Дженерад комерс" за 1,429 млрд грн.

Сенниченко ще не прокоментував інформацію про відставку. Про кандидатів на заміну голови ФДМУ не повідомлялося.

Хто такий Дмитро Сенниченко?

Верховна Рада України призначила Сенниченка головою ФДМУ у вересні 2019 року. До цього він працював у міжнародних компаніях. З 2006 до 2010 року Сенниченко був директором британської девелоперської компанії Parkridge Holdings в Україні. З 2013 до 2016 року його призначили керівним директором Jones Lang LaSalle в Україні.

Сенниченку кілька разів пропонували хабар. Спочатку йому пропонували 5 млн доларів, а потім — 800 тис. доларів.

Фокус наводив список об'єктів зі списку Великої приватизації, які могли найбільше зацікавити інвесторів.