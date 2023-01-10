После подозрения в коррупции: глава Одесской ОВА уволил своего заместителя Муратова

Бывший замглавы обладминистрации был задержан за предложение "посодействовать" одному из своих коллег в избежании ответственности за присвоение государственных средств. По данным СБУ, за свою "помощь" Муратов требовал $35 тысяч.

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Председатель Одесской областной военной администрации Максим Марченко уволил своего заместителя Олега Муратова. Об этом глава ведомства написал в Telegram-канале.

"Распоряжением Начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко № 6/К-2023 от 10.01.2023 уволен Муратов Олег Михайлович с должности заместителя председателя Одесской областной государственной администрации 10 января 2023 года", — говорится в сообщении.

[ + – ] Олег Муратов уволен с должности замглавы Одесской ОВА

О том, что Олег Муратов подозревается в вымогательстве взятки, сообщали в Службе безопасности Украины 5 января. По словам представителей правоохранительных органов, одесский чиновник предлагал главе одного из местных департаментов "содействие" в уклонении от уголовной ответственности за присвоение государственного имущества.

По данным СБУ, Муратов требовал у коллеги за свои "услуги" 35 тысяч долларов. Для того, чтобы осуществить задуманное, замглавы Одесской ОВА намеревался использовать личные связи с представителями правоохранительных учреждений Украины.

Украинским спецслужбам удалось задокументировать передачу аванса в размере $27 тысяч своему водителю в здании администрации. Во время обысков правоохранители выявили у Муратова более 45 тысяч долларов, более 21 тысячи евро, а также слитки золота и монеты.

СМИ также сообщали, что Олег Муратов был освобожден из-под стражи под залог в 3,2 млн грн.

Напомним, что 10 января СБУ заявила о наличии неопровержимых доказательств вины правящего архиерея Тульчинской и Брацлавской епархии УПЦ МП. В ведомстве утверждают, что священнослужитель открыто поддерживал военную агрессию РФ против Украины.

Еще Фокус писал, что 6 января стало известно о помещении в СИЗО Дарьи Крыгиной, которую обвиняют в предоставлении российским военным данных о местонахождении позиций ВСУ и критической инфраструктуры. Подозреваемая будет находиться под стражей до 19 февраля без права внесения залога.