День Соборности-2023: как праздник отметили в Украине и мире (фото)

Важный для каждого украинца день почтили во всех городах страны, а также во многих мировых столицах и даже на полярной станции "Академик Вернадский".

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В воскресенье, 22 января, украинцы впервые праздновали важную дату — День Соборности Украины — в военных условиях. Фокус собрал всю известную информацию о том, как День Соборности отметили в городах Украины и мира.

Тернополь

В честь Дня Соборности Украины горожане перед кинотеатром им. Тараса Шевченко воспроизвели контур карты Украины, внутри которого были размещены названия украинских городов.

Кроме того, на улице Проскуровской люди развернули стометровый сине-желтый флаг.

[ + – ] В Тернополе участники праздничного митинга создали своими телами "живую" карту Украины Фото: Суспільне

Ужгород

В Ужгороде 22 января горожане принесли цветы к памятникам поэту Тарасу Шевченко и государственному деятелю Августину Волошину. Люди также исполнили песню "Ой у Лузі червона калина".

[ + – ] В Ужгороде горожане исполнили песню "Ой у Лузі червона калина". Фото: Суспільне

Луцк

Волынская область отличилась 200-метровым флагом Украины, который жители Луцка развернули на Театральной площади. Люди пронесли большой сине-желтый флаг через улицу Леси Украинки до Замковой площади.

[ + – ] В Луцке в День Соборности развернули 200-метровое полотнище национального флага

Днепр

Город сегодня, 22 января, не праздновал национальный праздник. Днепр почтил память погибших во время последнего ракетного удара ВС РФ горожан. В это воскресенье со дня трагедии на Проспекте Победы исполнилось ровно 9 дней. Возле разрушенного ракетой дома совершили панихиду. Жители Днепра принесли к многоэтажке свечи, цветы и мягкие игрушки.

Кроме того, люди возле флагштока с флагом Украины организовали "цепь единства". Они держали в руках таблички с названиями украинских городов как символ неделимости нашей страны.

[ + – ] В Днепре горожане 22 января почтили память погибших во время последней атаки ВС РФ людей Фото: Суспільне

Харьков

Жители Харькова отметили День Соборности напротив поврежденного обстрелами ВС РФ здания областной государственной администрации. На площадь Соборности вышли 70 горожан. Многие из них набросили себе на плечи полотнища украинских флагов. Люди исполнили гимн Украины и пели народные песни.

[ + – ] Харьковчане вышли на главную площадь города отметить со всей страной День Соборности Фото: Суспільне

Николаев

В Николаеве День соборности отметили торжественным шествием от памятника Тарасу Шевченко к памятнику Вячеславу Чорноволу и возложением цветов.

Заметим, что памятники, к которым горожане принесли цветы, были скрыты специальными сооружениями. Они должны защитить монументы в случае ракетных атак ВС РФ.

Люди также взяли с собой на митинг флаги Украины и УПА.

[ + – ] День Соборности отметили и жители Николаева Фото: Суспільне

День Соборности Украины отмечали также и вынужденно перемещенные украинцы во многих странах мира.

Чехия

В Праге украинские эмигранты и вынужденные переселенцы собрались 22 января на Карловом мосту. Несколько сотен людей, среди которых были даже дети и пожилые люди, создали живую цепь от одной стороны моста к другой. Они пели национальный гимн Украины и украинские народные песни. Люди также принесли украинские флаги и сделанные собственными руками постеры и плакаты в поддержку Украины.

Кроме того, собравшиеся украинцы требовали передать ВСУ танки Leopard 2.

[ + – ] Украинцы в Праге воссоздали "цепь единения" на Карловом мосту Фото: RFE/RL

Швеция

В Стокгольме в День Соборности Украины на площадь вышли сотни мужчин и женщин — представителей украинской общины в Швеции. Люди принесли на собрание национальные украинские флаги и распечатанные лозунги.

Сам митинг прошел под общим лозунгом "Украина объединена против врага в защите своей территориальной целостности".

Мероприятие также посетил посол Украины в Швеции Андрей Плахотнюк. Он обратился к митингующим с речью, в которой попросил продолжать поддерживать нашу страну.

"Наша сила, наше сопротивление в нашем единстве и достоинстве. Это то, что поможет победить в этой войне. Так что активно работаем вместе, чтобы все наши друзья, наши партнеры во всех странах тоже сохраняли такое единство", — сказал Плахотнюк.

[ + – ] В Стокгольме украинская община вышла на митинг Фото: Укринформ

Кроме того, к акциям и митингам в честь Дня Соборности 22 января присоединились Сидней (Австралия), Пафос (Кипр), Орхус (Дания), Хельсинки (Финляндия), Дижон, Лион, Нант (Франция), Мюнхен (Германия), Тбилиси (Грузия), Лондон (Великобритания), Афины (Греция), Турин (Италия), Валлетта (Мальта), Мехико, Кишинев (Молдова), Осло (Норвегия), Краков (Польша), Бухарест (Румыния), Братислава (Словакия), Любляна (Словения), Мадрид (Испания), Стокгольм (Швеция), Женева (Швейцария), Абу-Даби (ОАЭ).

Полярная станция "Академик Вернадский"

Присоединились ко всем украинцам в День соборности 22 января и полярники на арктической станции "Академик Вернадский". Они образовали "цепь единения" в снежном тоннеле вокруг станции.

"В Антарктиде очень четко осознаешь, какой уникальной, красивой и разнообразной является Украина, и что нам всем важно объединиться для ее сохранения и защиты", — говорится в сообщении National Antarctic Scientific Center of Ukraine, который и написал об акции полярников.

Заметим, что украинцев в этой трогательно акции поддержали и французские исследователи, которые сейчас пребывают на станции.

[ + – ] Украинские и французские исследовали на станции в Антарктиде образовали "цепь единения" Фото: National Antarctic Scientific Center of Ukraine

Напомним, в Нью-Йорке высадили сотни подсолнухов в поддержку Украины. Организаторы акции высадили в центре Нью-Йорка столько подсолнухов, сколько дней Украине борется за свою независимость в полномасштабной войне с РФ.

Фокус также писал, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности. В своем обращении он отметил, что соборность Украины — это не только объединение двух берегов, это единство миллионов людей. Это единство всех регионов, где все друг за друга.