"Нет чужих сел, городов и улиц": Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности (видео)

В своем обращении Зеленский отметил, что соборность Украины — это не только объединение двух берегов, это единство миллионов людей. Это единство всех регионов, где все друг за друга.

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Ежегодно 22 января в Украине отмечают День Соборности. Именно в этот день в 1919 году в Киеве представители Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики провозгласили Акт воссоединения УНР и ЗУНР в единое государство.

Жителей Украины с праздником поздравил президент Владимир Зеленский, который записал соответствующее видеообращение. Оно было размещено в официальном Telegram-канале Офиса президента.

"Сегодня мы отмечаем День Соборности Украины. Это историческое событие передало следующим поколениям украинцев две мудрости. Если не прекращать борьбу, рано или поздно единое и независимое государство будет восстановлено. Если не достичь подлинного единства, независимость будет потеряна. Мы всегда знали о первой мудрости. А 24 февраля доказали, что усвоили и вторую", — сказал Зеленский.

В своем обращении Зеленский отметил, что соборность Украины — это не только объединение двух берегов, это единство миллионов людей. Это единство всех регионов Украины, где все друг за друга.

"Сейчас каждый регион защищает каждый регион. У каждого из нас больше нет чужих сел, городов и улиц. Каждый, город, село и улица – родные для всех нас. Даже если мы там никогда не были. И бойцы из одних городов страны защищают другие города. Мы вместе защищаем Украину! Мы победим вместе! И звуки победы услышит вся Украина", — сказал президент Зеленский.

Также Владимир Зеленский сказал, что наша Украина единая, потому что сильная, а сильная, потому что единая.

"С Днем Соборности, дорогой народ! С Днем Соборности, непобедимые! Слава Украине!", — такими словами закончил свое поздравление Зеленский.

Также с Днем Соборности жителей Украины поздравила и жена президента, Елена Зеленская. Соответствующее поздравление было опубликовано в ее официальном Telegram-канале.

"Соборность – это не только территориальная целостность, которой нас хочет лишить враг. Соборность – это о нашей сплоченности, нашей общности, нашем умении сопротивляться. Соборность – цель нашей победы. Чтобы объединились наши семьи и земли. Наши люди на своей земле", — такими словами поздравила граждан Украины с праздником Елена Зеленская.

Фокус уже писал о том, что президент Украины Зеленский призвал участников "Рамштайна" заставить РФ проиграть. По словам главы государства, союзники Украины должны передать артиллерию и самолеты для победы над врагом.

Также Фокус писал о том, что Зеленский ответил Шольцу на позицию Германии по танкам и заявил, что "Леопарды" не поедут в Россию. По мнению президента Украины, Берлину не следует смотреть на другие страны в плане поставок оружия для ВСУ. Дискуссии внутри Запада — это ежедневные смерти украинцев, заявил глава государства.