"Немає чужих сіл, міст та вулиць": Зеленський привітав українців з Днем Соборності (відео)

У своєму зверненні Зеленський зазначив, що соборність України – це не лише об'єднання двох берегів, це єдність мільйонів людей. Це єдність усіх регіонів, де всі один за одного.

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Щороку 22 січня в Україні відзначають День Соборності. Саме цього дня 1919 року у Києві представники Української народної республіки та Західно-Української народної республіки проголосили Акт возз'єднання УНР та ЗУНР в єдину державу.

Жителів України зі святом привітав президент Володимир Зеленський, який записав відповідне відеозвернення. Воно було розміщене в офіційному Telegram-каналі Офісу президента.

"Сьогодні ми відзначаємо День Соборності України. Ця історична подія передала наступним поколінням українців дві мудрості. Якщо не припиняти боротьбу, рано чи пізно єдину та незалежну державу буде відновлено. Якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачено. Ми завжди знали про першу мудрість. А 24 лютого довели, що засвоїли і другу", — сказав Зеленський.

У своєму зверненні Зеленський зазначив, що соборність України – це не лише об'єднання двох берегів, це єдність мільйонів людей. Це єдність усіх регіонів України, де всі один за одного.

"Зараз кожен регіон захищає кожен регіон. У кожного з нас більше немає чужих сіл, міст та вулиць. Кожне місто, село та вулиця – рідні для всіх нас. Навіть якщо ми там ніколи не були. І бійці з одних міст країни захищають інші міста. Ми разом захищаємо Україну! Ми переможемо разом! І звуки перемоги почує вся Україна", — сказав президент Зеленський.

Також Володимир Зеленський сказав, що наша Україна єдина, бо сильна, а сильна, бо єдина.

"З Днем Соборності, дорогий народе! З Днем Соборності, непереможні! Слава Україні!" — такими словами закінчив своє привітання Зеленський.

Також із Днем Соборності жителів України привітала і дружина президента, Олена Зеленська. Відповідне привітання було опубліковано у її офіційному Telegram-каналі.

"Соборність – це не тільки територіальна цілісність, якої нас хоче позбавити ворог. Соборність – це про нашу згуртованість, нашу спільноту, наше вміння чинити опір. Соборність – мета нашої перемоги. Щоб об'єдналися наші сім'ї та землі. Наші люди на своїй землі", — такими словами привітала громадян України зі святом Олена Зеленська.

Фокус вже писав про те, що президент України Зеленський закликав учасників "Рамштайну" змусити РФ програти. За словами глави держави, союзники України мають передати артилерію та літаки для перемоги над ворогом.

Також Фокус писав про те, що Зеленський відповів Шольцу на позицію Німеччини щодо танків і заявив, що "Леопарди" не поїдуть до Росії. На думку президента України, Берліну не слід дивитися на інші країни щодо постачання зброї для ЗСУ. Дискусії всередині Заходу – це щоденні смерті українців, заявив глава держави.