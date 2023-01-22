День Соборності — 2023: як свято відзначили в Україні та світі (фото)

Важливий для кожного українця день вшанували у всіх містах країни, а також у багатьох світових столицях та навіть на полярній станції "Академік Вернадський".

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У неділю, 22 січня, українці вперше святкували важливу дату – День Соборності України – у військових умовах. Фокус зібрав усю відому інформацію про те, як День Соборності відзначили у містах України та світу.

Тернопіль

З нагоди Дня Соборності України городяни перед кінотеатром ім. Тараса Шевченка відтворили контур карти України, всередині якого було розміщено назви українських міст.

Крім того, на вулиці Проскурівській люди розгорнули стометровий синьо-жовтий прапор.

[ + – ] В Тернополі учасники святкового мітингу створили своїми тілами "живу" мапу України Фото: Суспільне

Ужгород

В Ужгороді 22 січня городяни принесли квіти до пам'ятників поету Тарасу Шевченку та державному діячеві Августину Волошину. Люди також виконали пісню "Ой у Лузі червона калина".

[ + – ] В Ужгороді городяни виконали пісню "Ой у Лузі червона калина". Фото: Суспільне

Луцьк

Волинська область відзначилася 200-метровим прапором України, який мешканці Луцька розгорнули на Театральній площі. Люди пронесли великий синьо-жовтий прапор через вулицю Лесі Українки до Замкової площі.

[ + – ] У Луцьку на День Соборності розгорнули 200-метрове полотнище національного прапора

Дніпро

Місто сьогодні, 22 січня, не святкувало національне свято. Дніпро вшанувало пам'ять загиблих під час останнього ракетного удару ЗС РФ городян. Цієї неділі з дня трагедії на Проспекті Перемоги виповнилося рівно 9 днів. Біля зруйнованого ракетою будинку здійснили панахиду. Жителі Дніпра принесли до багатоповерхівки свічки, квіти та м'які іграшки.

Крім того, люди біля стяготримача із прапором України організували "ланцюг єдності". Вони тримали в руках таблички із назвами українських міст як символ неподільності нашої країни.

[ + – ] У Дніпрі городяни 22 січня вшанували пам'ять загиблих під час останньої атаки ЗС РФ людей Фото: Суспільне

Харків

Жителі Харкова відзначили День Соборності навпроти пошкодженої обстрілами ЗС РФ будівлі обласної державної адміністрації. На площу Соборності вийшли 70 городян. Багато хто з них накинув собі на плечі полотнища українських прапорів. Люди виконали гімн України та співали народні пісні.

[ + – ] Харків'яни вийшли на головну площу міста відзначити з усією країною День Соборності Фото: Суспільне

Миколаїв

У Миколаєві День соборності відзначили урочистою ходою від пам'ятника Тарасу Шевченку до пам'ятника В'ячеславу Чорноволу та покладанням квітів.

Зауважимо, що пам'ятники, до яких городяни принесли квіти, були приховані спеціальними спорудами. Вони мають захистити пам'ятники у разі ракетних атак ЗС РФ.

Люди також взяли із собою на мітинг прапори України та УПА.

[ + – ] День Соборності відзначили і мешканці Миколаєва Фото: Суспільне

День Соборності України відзначали також вимушено переміщені українці у багатьох країнах світу.

Чехія

У Празі українські емігранти та вимушені переселенці зібралися 22 січня на Карловому мосту. Кілька сотень людей, серед яких були навіть діти та люди похилого віку, створили живий ланцюг від одного боку моста до іншого. Вони співали національний гімн України та українські народні пісні. Люди також принесли українські прапори та зроблені власними руками постери і плакати на підтримку України.

Крім того, українці вимагали передати ЗСУ танки Leopard 2.

[ + – ] Українці у Празі відтворили "ланцюг єдності" на Карловому мості Фото: RFE/RL

Швеція

У Стокгольмі на День Соборності України на площу вийшли сотні чоловіків та жінок — представників української громади у Швеції. Люди принесли на збори національні українські прапори та роздруковані гасла.

Сам мітинг пройшов під спільним гаслом "Україна об'єднана проти ворога у захисті своєї територіальної цілісності".

Захід також відвідав посол України у Швеції Андрій Плахотнюк. Він звернувся до мітингувальників із промовою, у якій попросив продовжувати підтримувати нашу країну.

"Наша сила, наш опір у нашій єдності та гідності. Це те, що допоможе перемогти у цій війні. Тож активно працюємо разом, щоб усі наші друзі, наші партнери у всіх країнах теж зберігали таку єдність", — сказав Плахотнюк.

[ + – ] У Стокгольмі українська громада вийшла на мітинг Фото: Укринформ

Крім того, до акцій та мітингів на честь Дня Соборності 22 січня приєдналися Сідней (Австралія), Пафос (Кіпр), Орхус (Данія), Гельсінкі (Фінляндія), Діжон, Ліон, Нант (Франція), Мюнхен (Німеччина), Тбілісі Грузія), Лондон (Великобританія), Афіни (Греція), Турін (Італія), Валлетта (Мальта), Мехіко, Кишинів (Молдова), Осло (Норвегія), Краків (Польща), Бухарест (Румунія), Братислава (Словаччина), Любляна (Словенія), Мадрид (Іспанія), Стокгольм (Швеція), Женева (Швейцарія), Абу-Дабі (ОАЕ).

Полярна станція "Академік Вернадський"

Приєдналися до всіх українців у День соборності 22 січня і полярники на арктичній станції "Академік Вернадський". Вони утворили "ланцюг єдності" у сніговому тунелі навколо станції.

"В Антарктиді дуже чітко усвідомлюєш, якою унікальною, красивою та різноманітною є Україна, і що нам усім важливо об'єднатися для її збереження та захисту", — йдеться у повідомленні National Antarctic Scientific Center of Ukraine, який і написав про акцію полярників.

Зауважимо, що українців у цій зворушливій акції підтримали і французькі дослідники, які зараз перебувають на станції.

[ + – ] Українські та французькі дослідники на станції в Антарктиді утворили "ланцюг єдності"" Фото: National Antarctic Scientific Center of Ukraine

Нагадаємо, у Нью-Йорку висадили сотні соняшників на підтримку України. Організатори акції висадили у центрі Нью-Йорка стільки соняшників, скільки днів Україна бореться за свою незалежність у повномасштабній війні з РФ.

Фокус також писав, що президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Соборності. У своєму зверненні він зазначив, що соборність України – це не лише об'єднання двох берегів, це єдність мільйонів людей. Це єдність усіх регіонів, де всі один за одного.