Россия пугает мир "американскими" биолабораториями в Украине: что стоит за этими фейками

Иностранные эксперты не исключают, что подобными заявлениями Кремль на фоне военных неудач на фронте может прикрывать свои намерения использовать биологическое или химическое оружие против украинцев.

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Недавно команда фактчекеров (люди, которые проверяют достоверность фактов) независимой аналитической платформы VoxCheck представила обновленную базу медицинских фейков "Detox от пропаганды". Предлагаем ознакомиться с самыми громкими из них и с опровержениями отечественных специалистов.

Война вокруг "зараженных" комаров

На первом месте по распространенности стоят придуманные кремлевскими пропагандистами темы военно-биологических лабораторий и медицинских исследований граждан Украины. Вероятно, самая бессмысленная выдумка — о зараженных смертельными вирусами комарах, выведенных в биолаборатории США, якобы размещенной в Украине. Об этом писали, говорили и показывали такие известные российские СМИ, как ТАСС, "Вечерняя Москва", "Газета.ru", НТВ — всего 39 источников. При этом они ссылались на слова представителя вооруженных сил РФ. А в Минобороны России заявили, что вирусный препарат был разработан в Украинском научно-технологическом центре (УНТЦ, Киев) и передан для полевых исследований в США. Цель совместного украинско-американского исследования – заражение населения через комаров, в том числе лихорадкой денге. Свои выводы Минобороны РФ подкрепляло тремя документами на русском языке, формат которых похож на используемые УНТЦ, однако без печатей и официальных подписей. Более того, там даже не упоминалось о заражении людей вирусами из-за укусов комаров.

А что же на самом деле? На самом деле, украинский профессор в области вирусологии Леонид Бучацкий разработал препарат "Вираден" для контроля популяции комаров. Он крайне заразен для этих кровопийц, но не заражает людей, позвоночных и беспозвоночных видов. В Украинском научно-технологическом центре, созданном в 1993 году, действительно исследовали такой препарат. Целью исследования было инфицировать комаров патогенным вирусом, чтобы предотвратить распространение вирусных заболеваний, опасных для людей, в частности, болезни денге. Определенное количество этого препарата украинские ученые передали для дальнейших исследований в университет штата Колорадо.

Биологическая угроза со стороны Украины – тема, которой российские медиа спекулируют годами. Время от времени они запускают информацию о том, что США признали, что в Украине действуют секретные биолаборатории. Пандемия коронавируса побудила пропагандистов "адаптировать" тему "военно-биологических опытов" Америки над гражданами Украины. Почти 200 российских медиа распространили информацию о том, что якобы корпорации Pfizer и Moderna были вовлечены в военно-биологические опыты США в Украине. При этом упор делался на то, что таким образом американские компании сокращают затраты на испытания медпрепаратов. В частности, враждебные СМИ со ссылкой на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ объявили о биологических опытах Пентагона на пациентах психбольницы под Харьковом. Чиновник подтверждал это тем, что в 2005 году США заключили соглашение с Украиной о реализации военно-биологических программ на территории страны, а затем легализовали "исследования двойного назначения".

[ + – ] Фейковые заявления Минобороны России

В действительности все в точности до наоборот. В 2005 году украинское Министерство здравоохранения заключило с Минобороны США соглашение о сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы при разработке биологического оружия. Оно есть в публичном доступе, и в нем вообще речи не идет о "военно-биологических программах". Соглашение направлено как раз на противодействие угрозе вспышек опасных инфекционных заболеваний.

Более того, в рамках этого соглашения США модернизировали лаборатории в Украине, чтобы достичь более высокого уровня биобезопасности, проводили исследовательские проекты, занимались эпидемиологическим наблюдением. К примеру, во время вспышки COVID-19 в рамках Программы по уменьшению биологической угрозы выделили украинскому Минобороны мобильные лаборатории, но не для опытов над военными, а для выявления случаев заражения коронавирусом. Нет никаких доказательств, что эту программу когда-либо использовали в военных целях. Сама программа четко определяет, что украинские биолаборатории принадлежат и подконтрольны только правительству Украины. К 2014 году Программа по уменьшению биологической угрозы распространялась и на российские лаборатории.

Следует добавить и то, что корпорация Pfizer не участвует в военно-биологических опытах США в Украине. Компания проводит стандартные клинические испытания своих преператов – такие же, как и во многих других странах, в частности, в России.

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Российские медиа распространили также информацию о том, что в Запорожье действует не менее 3 биолабораторий ВСУ, которыми руководят США. Это заявление прозвучало от местного коллаборанта, так называемого "председателя совета военно-гражданской администрации региона" (российской оккупационной администрации) Владимира Рогова из временно оккупированного Мелитополя. То есть, от человека, который не представляет легитимную власть в Запорожье или области и не может быть источником официальной информации.

На этот фейк Минздрав отвечает, что на территории Украины не существует "американских биолабораторий", и это могут проверить международные эксперты.

Многими российскими СМИ была распространена еще одна дезинформация о якобы секретном документе Министерства обороны Украины, в котором говорилось об уничтожении личных данных работников украинских исследовательских учреждений, сотрудничавших с военно-биологическими лабораториями США. При этом СМИ ссылались на телеграмм-канал "Известий", где впервые был опубликован этот документ.

[ + – ] Фейковый документ о биолабораториях в Украине

На подлог "бумаги" указывает ряд допущенных в нем ошибок, которые грамотный украинец никогда не допустит. В частности, в тексте употреблены российские сокращения г. (город) вместо м.(мiсто), ул. (улица) вместо вул.(вулиця), словосочетание "личное дело" переведено как "особиста справа" (а не "особова справа"), а слово "безопасности" в названии Служба безопасности Украины написано с заглавной буквы… Здесь, как говорится, комментарии излишни.

"В последние месяцы, начиная с сентября, возросло количество дезинформационных вбросов не только о биолабораториях, но и о медицинской реформе, черной трансплантологии, гуманитарном кризисе, — отмечает аналитик VoxChеck Кирилл Перевощиков. — В то же время о ковиде, обезьяньей оспе и других инфекциях фейков стало меньше. Однако к завершению войны, по нашим прогнозам, мы будем часто слышать разные интерпретации о деятельности биолабораторий в Украине по изготовлению боевых наркотиков, о гуманитарном кризисе, запланированном мировом голоде, о химических и ядерных провокациях, черной трансплантологии, милитаризации больниц".

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Похоже, Минобороны РФ только тем и занимается, что продуцирует всевозможную чепуху. Но при желании ее достаточно легко проверить. Скажем, некоторое время назад в инфопространстве гуляла новость о том, что ВСУ превращают гражданские объекты в военные. В частности, российские медиа писали, что в Одесской городской поликлинике №29 размещена военная база. Британские журналисты, получив аккредитацию ВСУ, честно пытались найти там ракетные установки и другое оружие или хотя бы людей в военной форме. Бесполезно! Их репортаж наглядно опроверг фейк о том, что в украинских медучреждениях не оказывают помощи гражданским.

Можно вспомнить также выдумки и о зараженных гусях, летучих мышах и голубях, которых готовили для атак на жителей России, и о скрытых тоннах плутония и обогащенного урана на Запорожской АЭС, из которых украинцы готовились сделать ядерную бомбу, и о военных объектах на территории Украины, давно превратившихся в базы НАТО… Фантазии у кремлевских пропагандистов на такую глупость хватает. По мнению экспертов и аналитиков, за этим потоком откровенной лжи и извращения фактов стоит попытка Москвы убедить своих соотечественников в том, что к ней подбирается НАТО, по которому нужно наносить "превентивный удар". Такой способ отвлечь граждан от внутренних экономических проблем. Более того, пропагандисты переключились на страны Африки и Ближнего Востока, попавшие в поле дипломатических противостояний между США, Россией и Китаем. На них тоже стали испытать эти же фейки о смертельной опасности американских биолабораторий, якобы работающих в их странах. США руководят Украиной и миром с помощью биолабораторий — самый распространенный российский нарратив. Однако за пределами России эту дезинформацию никто всерьез не воспринимает. Правительства США, Украины, Грузии, Армении, Ирака, Иордании и еще 4 стран, например, опубликовали совместное заявление, опровергающее разработки биологического оружия в Украине.

В то же время, в Министерстве обороны Британии не исключают, что такими массированными обвинениями в адрес Украины Кремль на фоне военных неудач на фронте может прикрывать свои намерения использовать биологическое или химическое оружие против украинцев.