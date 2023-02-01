Росія лякає світ "американськими" біолабораторіями в Україні: що стоїть за цими фейками

Іноземні експерти не виключають, що такими заявами Кремль на тлі військових невдач на фронті може прикривати свої наміри використовувати біологічну чи хімічну зброю проти українців.

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Нещодавно команда фактчекерів (люди, які перевіряють достовірність фактів) незалежної аналітичної платформи VoxCheck представила оновлену базу медичних фейків "Detox від пропаганди". Пропонуємо познайомитися з найгучнішими з них й зі спростуваннями вітчизняних фахівців.

Війна навколо "заражених" комарів

На першому місці за розповсюдженням стоять придумані кремлівськими пропагандистами теми військово-біологічних лабораторій та медичних дослідів над громадянами України. Певне, найбезглуздіша вигадка про заражених смертельними вірусами комарів, виведених у біолабораторії США, яка нібито розміщена в Україні. Про це писали, говорили й показували такі відомі російські ЗМІ, як ТАСС, "Вечерняя Москва", "Газета.ru", НТВ — загалом 39 джерел. При цьому вони посилались на слова представника збройних сил РФ. А в міноборони Росії заявили, що "вірусний препарат" був розроблений в Українському науково-технологічному центрі (УНТЦ, Київ) і переданий для польових досліджень у США. Мета спільного українсько-американського дослідження — зараження населення через комарів, в тому числі лихоманкою денге. Свої висновки міноборони РФ підкріплювало трьома документами російською мовою, формат яких схожий на ті, які використовує УНТЦ, однак без печаток і офіційних підписів. Більше того, там навіть не згадувалося про зараження людей вірусами через укуси комарів.

А що ж насправді? Насправді український професор у галузі вірусології Леонід Бучацький розробив препарат "Віраден" для контролю популяції комарів. Він вкрай заразний для цих кровопивць, але не заражає людей, хребетних тварин та безхребетних видів. В Українському науково-технологічному центрі, створеному в 1993 році, дійсно досліджували такий препарат. Метою дослідження було інфікувати комарів патогенним вірусом, аби запобігти поширенню вірусних захворювань, небезпечних для людей, зокрема, хвороби денге. Певну кількість цього препарату українські науковці передали для подальших досліджень до університету штату Колорадо.

Біологічна загроза з боку України — тема, якою російські медіа спекулюють роками. Час від часу вони запускають інформацію про те, нібито США визнали, що в Україні діють секретні біолабораторії. Пандемія коронавірусу спонукала пропагандистів "адаптувати" тему під "воєнно-біологічні досліди" Америки над громадянами України. Майже 200 російських медіа поширили інформацію про те, що начебто корпорації Pfizer та Moderna були залучені до воєнно-біологічних дослідів США в Україні. При цьому акцент робився на тому, що таким чином американські компанії скорочують витрати на випробування медпрепаратів. Зокрема, ворожі ЗМІ з посиланням на начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ оголосили про біологічні досліди Пентагона на пацієнтах психлікарні під Харковом. Чиновник підтверджував це тим, що у 2005 році США уклали угоду з Україною про реалізацію військово-біологічних програм на території країни, а згодом легалізували "дослідження подвійного призначення".

[ + – ] Фейкові заяви Міноборони Росії

Насправді все в точності до навпаки. У 2005 році українське Міністерство охорони здоров’я уклало з Міноборони США угоду про співпрацю у галузі запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані під час розробки біологічної зброї. Вона є в публічному доступі, і в ній взагалі не йдеться про "військово-біологічні програми". Угода спрямована якраз на протидію загрозі спалахів небезпечних інфекційних хвороб.

Більше того, у рамках цієї угоди США модернізували лабораторії в Україні, аби досягнути вищого рівня біобезпеки, проводили дослідницькі проєкти, займалися епідеміологічним наглядом тощо. Наприклад, під час спалаху COVID-19 у рамках Програми зі зменшення біологічної загрози виділили українському Міноборони мобільні лабораторії, але не для дослідів над військовими, а для виявлення випадків зараження коронавірусом. Немає жодних доказів, що цю програму коли-небудь використовували у воєнних цілях. Сама Програма чітко визначає, що українські біолабораторії належать та підконтрольні тільки урядові України. Між іншим, до 2014 року Програма зі зменшення біологічної загрози поширювалася і на російські лабораторії.

Слід додати й те, що корпорація Pfizer не бере участі у "воєнно-біологічних дослідах" США в Україні. Компанія проводить стандартні клінічні випробування своїх преператів — такі ж, як і в багатьох інших країнах, зокрема, в Росії.

Як британські журналісти шукали в одеській поліклініці військову базу НАТО

Російські медіа поширили також інформацію, нібито у Запоріжжі діє щонайменше 3 біолабораторії ЗСУ, якими керують США. Ця заява вийшла від місцевого колаборанта, так званого "голови ради військово-цивільної адміністрації регіону" (російської окупаційної адміністрації) Володимира Рогова з тимчасово окупованого Мелітополя. Тобто, від людини, яка не має легітимної влади у Запоріжжі чи області й не може бути джерелом офіційної інформації.

На цей фейк МОЗ України відповідає, що на території України не існує "американських біолабораторій", і це можуть перевірити міжнародні експерти.

Багатьма російськими ЗМІ була розповсюджена ще одна дезінформація про нібито секретний документ Міністерства оборони України, у якому йшлося про знищення особистих даних працівників українських дослідницьких установ, що співпрацювали з військово-біологічними лабораторіями США. При цьому медіа посилалися на телеграм-канал "Известий", де вперше був опублікований цей документ.

[ + – ] Фейковий документ про біолабораторії в Україні

На підробку "паперу" вказує низка допущених у ньому помилок, які грамотний українець ніколи не допустить. Зокрема, у тексті вжито російські скорочення г.(город) замість м. (місто), ул. (улица) замість вул.(вулиця), словосполучення "особова справа" перекладено як "особиста справа", а слово "безпеки" у назві Служба безпеки України написано з великої літери… Тут, як кажуть, коментарі зайві.

"В останні місяці, починаючи з вересня, зросла кількість дезінформаційних вкидань не лише про біолабораторії, а й про медичну реформу, чорну трансплантологію, гуманітарну кризу, — зауважує аналітик VoxChеck Кирило Перевощиков. — Водночас про ковід, мавп’ячу віспу та інші інфекційні захворювання фейків стало менше. Однак до завершення війни, за нашими прогнозами, ми будемо часто чути різні інтерпретації про діяльність біолабораторій в Україні з виготовлення бойових наркотиків, про гуманітарну кризу, запланований світовий голод, про хімічні та ядерні провокації, чорну трансплантологію, мілітаризацію лікарень".

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Схоже, міноборони РФ тільки тим і займається, що продукує всілякі нісенітниці. Та за бажання їх доволі легко перевірити. Скажімо, деякий час тому в інфопросторі гуляла новина про те, що ЗСУ перетворюють цивільні об’єкти на військові. Зокрема, російські медіа писали, нібито в Одеській міській поліклініці №29 розміщена військова база. Британські журналісти, отримавши акредитацію ЗСУ, чесно намагалися знайти там ракетні установки та іншу зброю чи хоча б людей у військовій формі. Марно! Їхній репортаж наглядно спростував фейк про те, що в українських медзакладах не надають допомоги цивільним.

Можна пригадати також вигадки й про заражених гусей, кажанів та голубів, яких готували для атак на мешканців Росії, і про сховані тонни плутонію та збагаченого урану на Запорізькій АЕС, з яких українці готувалися зробити ядерну бомбу, й про військові об’єкти на території України, які давно перетворилися на бази НАТО… Фантазії у кремлівських пропагандистів на таку дурню вистачає. На думку експертів й аналітиків, за цим потоком відвертої брехні й перекручування фактів стоїть намагання Москви переконати своїх співвітчизників у тому, що до неї підбирається НАТО, по якому треба наносити "превентивний удар". Такий собі спосіб відвернути громадян від внутрішніх економічних проблем. Більше того, пропагандисти переключилися на країни Африки та Близького Сходу, які потрапили в поле дипломатичних протистоянь між США, Росією та Китаєм. На них теж стали випробувати ці ж фейки про смертельну небезпеку американських біолабораторії, які нібито працюють у їхніх країнах. США керують Україною та світом за допомогою біолабораторій — чи не найпоширеніший російський наратив. Проте за межами Росії цю дезінформацію ніхто всерйоз не сприймає. Уряди США, України, Грузії, Вірменії, Іраку, Йорданії та ще 4 країн, наприклад, опублікували спільну заяву, яка спростовує розробки біологічної зброї в Україні.

Водночас у Міністерстві оборони Британії не виключають, що за такими масованими звинуваченнями на адресу України Кремль на тлі військових невдач на фронті може прикривати свої наміри використовувати біологічну чи хімічну зброю проти українців.