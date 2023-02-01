Подозревают в работе на РФ: в Крыму умер осужденный за "Скниловскую трагедию" пилот Топонарь

Спустя 20,5 лет после авиакатастрофы во Львовской области пошли слухи, что Владимир Топонарь "обиделся на Украину" и атаковал Киевскую область на стороне РФ. Его сын утверждает, что пилот последнее время был прикован к постели и скончался от рака.

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Во временно оккупированном Крыму 21 января скончался летчик Владимир Топонарь, который отсидел 8 лет тюрьмы по делу об авиакатастрофе на аэродроме "Скнилов" во Львовской области, произошедшей в 27 июля 2002 года. В сети распространились слухи о том, что пилот после начала полномасштабной войны воевал на стороне РФ, однако его сын, украинский летчик, это отрицает. Об этом говорится в материале "BBC News Украина" от 1 февраля.

Владимир Топонарь родился в 1957 году в поселке Россыпное возле Тореза, который на данный момент оккупирован войсками РФ. Мужчина изучал двигателестроение в Харьковском авиаинституте, а затем учился на летчика в Черниговском авиационном училище. Закончил Центр подготовки летчиков-испытателей, а после развала СССР служил в Крыму в составе Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины. В 1995 году попал в элитную пилотажную группу "Украинские соколы" в качестве летчика высшего класса. Дослужился до звания полковника, однако 27 июля 2002 года его карьера оборвалась.

[ + – ] Украинские соколы

Тогда на Скниловском аэродроме под Львовом во время авиашоу истребитель Су-27, выполняя фигуры высшего пилотажа, упал на зрителей и взорвался. В результате авиакатастрофы 78 человек (среди них 28 детей) погибли, пострадали около 250 человек. Пилоты самолета, среди которых был Топонарь, успели катапультироваться. Суд в 2005 году вынес приговоры по делу о Скниловской трагедии — Топонарь получил 14 лет тюрьмы и штраф в размере 7,2 млн грн. Своей вины пилот не признал.

Всего в колонии Топонарь провел восемь лет и вышел на свободу в 2013 году. После этого поселился неподалеку от города Кагарлык в Киевской области, женился во второй раз, построил дом, завел хозяйство и устроился специалистом по ремонту принтеров.

[ + – ] Топонарь (слева)

По словам бывшего руководителя тюремной системы Украины Сергея Старенького, Топонаря в феврале 2022 за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ, увезли на скорой помощи в Крым, где он якобы присоединился к российским ВВС и участвовал в обстрелах Киевской области. Отвечая на вопрос журналистов, Старенький заверил, что получил такую информацию от нескольких источников.

"Это по словам односельчан, с которыми он жил в селе. Это во-первых. И во-вторых, это по словам осужденных, с которыми он отбывал наказание. То есть они контакт поддерживали, и он им сказал, что сейчас летает (на стороне РФ). Они ему звонили, и он им сказал, что обижен на Украину", — сказал собеседник издания.

В ответах на запросы журналистов украинские власти заявили, что информации об участии Топонаря в войне на стороне агрессора нет. В комментарии изданию сын пилота Иван Топонарь, который в качестве летчика принимает участие в войне с 2014 года, отверг все обвинения в адрес отца. По его словам, у Владимира Топонаря обнаружили неоперабельную опухоль, после чего поместили в больницу в Керчи. В последние месяцы мужчина был прикован к постели, часто терял сознание, а 21 января 2023 года скончался.

Иван также сообщил, что не обсуждал с отцом тему войны в Украине, так как такие разговоры могли нести собой опасность.

"Он только мне говорил постоянно беречь себя, и все", — рассказал Иван.

Ранее мы писали, что к ответственности за трагедию были привлечены 10 человек, из которых 5 были оправданы. Лица, причастные к организации авиашоу, и летчики были признаны виновными в халатности и невыполнении плана полета. Никто из обвиняемых своей вины в произошедшем не признал.

Также Фокус сообщал о том, как из-за нехватки кадров в РФ на службу вернули летчика, убившего трех коллег.