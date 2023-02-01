Підозрюють у роботі на РФ: у Криму помер засуджений за "Скнилівську трагедію" пілот Топонар

Через 20,5 років після авіакатастрофи у Львівській області поширилися чутки, що Володимир Топонар "образився на Україну" й атакував Київську область на боці РФ. Його син стверджує, що пілот останнім часом був прикутий до ліжка та помер від раку.

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У тимчасово окупованому Криму 21 січня помер льотчик Володимир Топонар, який відсидів 8 років в'язниці у справі про авіакатастрофу на аеродромі "Скнилів" у Львівській області, що сталася 27 липня 2002 року. У мережі поширилися чутки, що пілот після початку повномасштабної війни воював на боці РФ, проте його син, український льотчик, це заперечує. Про це йдеться у матеріалі "BBC News Україна" від 1 лютого.

Володимир Топонар народився у 1957 році в селищі Розсипне біля Тореза, що зараз окупований військами РФ. Чоловік вивчав двигунобудування у Харківському авіаінституті, а потім навчався на льотчика у Чернігівському авіаційному училищі. Закінчив Центр підготовки льотчиків-випробувачів, а після розвалу СРСР служив у Криму в складі Військово-повітряних сил Збройних Сил України. У 1995 році потрапив до елітної пілотажної групи "Українські соколи" як льотчик вищого класу. Дослужився до звання полковника, проте 27 липня 2002 його кар'єра обірвалася.

[ + – ] Українські соколи

Тоді на Скнилівському аеродромі під Львовом під час авіашоу винищувач Су-27, виконуючи фігури найвищого пілотажу, впав на глядачів і вибухнув. Унаслідок авіакатастрофи 78 осіб (серед них 28 дітей) загинули, постраждали приблизно 250 осіб. Пілоти літака, серед яких був Топонар, встигли катапультуватись. Суд у 2005 році виніс вироки у справі про Скнилівську трагедію — Топонар отримав 14 років в'язниці та штраф у розмірі 7,2 млн грн. Своєї провини пілот не визнав.

Загалом у колонії Топонар провів вісім років і вийшов на волю у 2013 році. Після цього оселився неподалік міста Кагарлик у Київській області, одружився вдруге, збудував будинок, завів господарство та влаштувався фахівцем із ремонту принтерів.

[ + – ] Топонар (ліворуч)

За словами колишнього керівника тюремної системи України Сергія Старенького, Топонаря у лютому 2022 року за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення РФ, відвезли на швидкій допомозі в Крим, де він нібито приєднався до російських ВПС і брав участь в обстрілах Київської області. Відповідаючи на запитання журналістів, Старенький запевнив, що одержав таку інформацію від кількох джерел.

"Це за словами односельців, з якими він жив у селі. Це по-перше. І по-друге, це за словами засуджених, з якими він відбував покарання. Тобто вони контакт підтримували, і він їм сказав, що зараз літає (на боці РФ). Вони йому дзвонили, і він їм сказав, що ображений на Україну", — сказав співрозмовник видання.

У відповідях на запити журналістів українська влада заявила, що інформації про участь Топонаря у війні на боці агресора немає. У коментарі виданню син пілота Іван Топонар, який як льотчик бере участь у війні з 2014 року, відкинув усі звинувачення на адресу батька. За його словами, у Володимира Топонаря виявили неоперабельну пухлину, після чого помістили в лікарні у Керчі. В останні місяці чоловік був прикутий до ліжка, часто непритомнів, а 21 січня 2023 року помер.

Іван також повідомив, що не обговорював із батьком тему війни в Україні, оскільки такі розмови могли нести небезпеку.

"Він тільки мені казав постійно берегти себе, і все", — розповів Іван.

Раніше ми писали, що до відповідальності за трагедію було притягнуто 10 осіб, з яких 5 було виправдано. Особи, причетні до організації авіашоу, та льотчики були визнані винними у недбалості та невиконанні плану польоту. Ніхто з обвинувачених своєї провини не визнав.

Також Фокус повідомляв про те, як через брак кадрів в РФ на службу повернули льотчика, який убив трьох колег.