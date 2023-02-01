Підозрюють у роботі на РФ: у Криму помер засуджений за "Скнилівську трагедію" пілот Топонар
Через 20,5 років після авіакатастрофи у Львівській області поширилися чутки, що Володимир Топонар "образився на Україну" й атакував Київську область на боці РФ. Його син стверджує, що пілот останнім часом був прикутий до ліжка та помер від раку.
У тимчасово окупованому Криму 21 січня помер льотчик Володимир Топонар, який відсидів 8 років в'язниці у справі про авіакатастрофу на аеродромі "Скнилів" у Львівській області, що сталася 27 липня 2002 року. У мережі поширилися чутки, що пілот після початку повномасштабної війни воював на боці РФ, проте його син, український льотчик, це заперечує. Про це йдеться у матеріалі "BBC News Україна" від 1 лютого.
Володимир Топонар народився у 1957 році в селищі Розсипне біля Тореза, що зараз окупований військами РФ. Чоловік вивчав двигунобудування у Харківському авіаінституті, а потім навчався на льотчика у Чернігівському авіаційному училищі. Закінчив Центр підготовки льотчиків-випробувачів, а після розвалу СРСР служив у Криму в складі Військово-повітряних сил Збройних Сил України. У 1995 році потрапив до елітної пілотажної групи "Українські соколи" як льотчик вищого класу. Дослужився до звання полковника, проте 27 липня 2002 його кар'єра обірвалася.
Тоді на Скнилівському аеродромі під Львовом під час авіашоу винищувач Су-27, виконуючи фігури найвищого пілотажу, впав на глядачів і вибухнув. Унаслідок авіакатастрофи 78 осіб (серед них 28 дітей) загинули, постраждали приблизно 250 осіб. Пілоти літака, серед яких був Топонар, встигли катапультуватись. Суд у 2005 році виніс вироки у справі про Скнилівську трагедію — Топонар отримав 14 років в'язниці та штраф у розмірі 7,2 млн грн. Своєї провини пілот не визнав.
Загалом у колонії Топонар провів вісім років і вийшов на волю у 2013 році. Після цього оселився неподалік міста Кагарлик у Київській області, одружився вдруге, збудував будинок, завів господарство та влаштувався фахівцем із ремонту принтерів.
За словами колишнього керівника тюремної системи України Сергія Старенького, Топонаря у лютому 2022 року за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення РФ, відвезли на швидкій допомозі в Крим, де він нібито приєднався до російських ВПС і брав участь в обстрілах Київської області. Відповідаючи на запитання журналістів, Старенький запевнив, що одержав таку інформацію від кількох джерел.
"Це за словами односельців, з якими він жив у селі. Це по-перше. І по-друге, це за словами засуджених, з якими він відбував покарання. Тобто вони контакт підтримували, і він їм сказав, що зараз літає (на боці РФ). Вони йому дзвонили, і він їм сказав, що ображений на Україну", — сказав співрозмовник видання.
У відповідях на запити журналістів українська влада заявила, що інформації про участь Топонаря у війні на боці агресора немає. У коментарі виданню син пілота Іван Топонар, який як льотчик бере участь у війні з 2014 року, відкинув усі звинувачення на адресу батька. За його словами, у Володимира Топонаря виявили неоперабельну пухлину, після чого помістили в лікарні у Керчі. В останні місяці чоловік був прикутий до ліжка, часто непритомнів, а 21 січня 2023 року помер.
Іван також повідомив, що не обговорював із батьком тему війни в Україні, оскільки такі розмови могли нести небезпеку.
"Він тільки мені казав постійно берегти себе, і все", — розповів Іван.
Раніше ми писали, що до відповідальності за трагедію було притягнуто 10 осіб, з яких 5 було виправдано. Особи, причетні до організації авіашоу, та льотчики були визнані винними у недбалості та невиконанні плану польоту. Ніхто з обвинувачених своєї провини не визнав.
Також Фокус повідомляв про те, як через брак кадрів в РФ на службу повернули льотчика, який убив трьох колег.