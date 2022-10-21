Через брак кадрів: у РФ на службу повернули льотчика, який убив трьох колег, — журналіст

За словами Романа Цимбалюка, у Росії зараз жорсткий дефіцит підготовлених військових пілотів. Через це командування ВПС у країні-агресорі готове йти на такі кроки.

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Командування Військово-повітряних сил РФ повернуло на службу військового льотчика майора Олексія Скворцова, котрого влітку цього року судили за вбивство трьох своїх колег. Про це у себе в Telegram-каналі пише український журналіст Роман Цимбалюк.

23 березня 2021 року на аеродромі Шайківка в Калузькій області мав відбутися перший навчальний політ на ракетоносці-бомбардувальнику Ту-22М3-01, який тільки-но повернувся після модернізації. До складу екіпажу увійшли найкращі пілоти:

заступник командира авіаційної ескадрильї майор Олексій Скворцов. До цього він літав на таких модернізованих Ту-22М у Сирії, тому його призначили командиром корабля;

помічником командира корабля став командир авіаполку полковник Вадим Бєлослюдцев;

штурман-навігатор корабля — майор Денис Султанов;

штурман-оператор — підполковник Олександр Подсобляєв.

Навчання передбачали відпрацювання екстреного підняття літака повітря в разі нападу на аеродром умовного противника.

Як розповідає Цимбалюк, уже на борту бомбардувальника Скворцов і Бєлослюдцев почали сваритися. У результаті командир корабля увімкнув тумблер примусового катапультування: аварійна система викинула Бєлослюдцева, Султанова та Підсобляєва з літака, що стояв на землі, вони розбилися об бетонне покриття аеродрому. Водночас сам Скворцов спустився з літака сходами.

У серпні цього року Гарнізонний військовий суд у Калузі розпочав розгляд кримінальної справи Олексія Скворцова. Захист у процесі доводив, що причиною події стали не дії Скворцова, а технічна несправність літака.

Як вважає Цимбалюк, командування ВПС РФ вирішило "вибачити" командиру корабля за вбивство колег, оскільки зараз у Росії катастрофічно не вистачає підготовлених військових пілотів. Через це його вирішили повернути на службу.

Нагадаємо, 15 жовтня на полігоні в селі Солоті в Бєлгородській області троє мобілізованих чоловіків, які є громадянами Таджикистану, розстріляли з кулемета своїх товаришів зі служби. За офіційними даними, загинули 11 людей (спочатку повідомлялося про 22), ще 15 отримали поранення. Порушено кримінальну справу про масове вбивство за статтею 105 КК РФ.