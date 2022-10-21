Из-за нехватки кадров: в РФ на службу вернули летчика, убившего трех коллег, – журналист

По словам Романа Цимбалюка, в России сейчас жесткий дефицит подготовленных военных пилотов. По этой причине командование ВВС в стране-агрессоре готово идти на такие шаги.

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Командование Военно-воздушных сил РФ вернуло на службу военного летчика майора Алексея Скворцова, которого летом этого года судили за убийство трех своих коллег. Об этом у себя в Telegram-канале пишет украинский журналист Роман Цимбалюк.

23 марта 2021 года на аэродроме Шайковка в Калужской области должен был состояться первый учебный полет на ракетоносце-бомбардировщике Ту-22М3-01, который только вернулся после модернизации. В состав экипажа вошли лучшие пилоты:

заместитель командира авиационной эскадрильи майор Алексей Скворцов. До этого он летал на таких модернизированных Ту-22М в Сирии, поэтому его назначили командиром корабля;

помощник командира корабля стал командир авиаполка полковник Вадим Белослюдцев;

штурман-навигатор корабля –– майор Денис Султанов;

штурман-оператор –– подполковник Александр Подсобляев.

Учения предполагали отработку экстренного поднятия самолета в воздух при нападении на аэродром условного противника.

Как рассказывает Цимбалюк, уже на борту бомбардировщика Скворцов и Белослюдцев начали ссориться. В результате, командир корабля включил тумблер принудительного катапультирования: аварийная система выкинула Белослюдцева, Султанова и Подсобляева из стоящего на земле самолета, они разбились о бетонное покрытие аэродрома. При этом сам Скворцов спустился с самолета по лестнице.

В августе этого года Гарнизонный военный суд в Калуге приступил к рассмотрению уголовного дела Алексея Скворцова. Защита в процессе доказывало, что причиной происшествия стали не действия Скворцова, а техническая неисправность самолета.

Как считает Цимбалюк, командование ВВС РФ решило "простить" командира корабля за убийство коллег, так как сейчас в России катастрофически не хватает подготовленных военных пилотов. По этой причине его решили вернуть на службу.

Напомним, 15 октября на полигоне в селе Солоти в Белгородской области трое мобилизованных мужчин, которые являются гражданами Таджикистана, расстреляли из пулемета своих сослуживцев. По официальным данным, погибли 11 человек (изначально сообщалось о 22), еще 15 получили ранения. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве по статье 105 УК РФ.