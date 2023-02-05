"График 2 через 8": в Укрэнерго рассказали, когда завершится блэкаут в Одессе

Около 300 тысяч потребителей в регионе остаются без электричества. Ситуация со светом, как отмечают в "Укрэнерго", остается сложной, а последствия аварии ликвидируют сразу пять ремонтных бригад.

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Ситуация с электричеством в Одессе остается сложной после аварии на подстанции 4 февраля. Город вернется к обычным графикам отключения энергии ориентировочно с 10 февраля. Об этом рассказал глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время брифинга.

По его словам, починить объект инфраструктуры, который сможет обеспечить стабилизационные отключения, смогут до конца недели.

Тем временем в Одессе также продолжается работа по подключению объектов критической инфраструктуры к автономным источникам энергии. Освободившийся процент электроэнергии перенаправляют обычным потребителям.

Кудрицкий отметил, что по мере такого подключения одесситы смогут получать свет немного дольше: 2/10 или 2/8 (два часа со светом — ред).

"По мере такого подключения график будет смягчаться со схемы 2/12 до схемы 2/10 и 2/8", — сказал он.

Таким образом горожане будут с электричеством 4 или 6 часов в сутки.

Ключевой энергетический объект областного центра чинит максимальное количество ремонтных бригад — пять.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль провел совещание с Одесской ОВА, где также работают министр энергетики Герман Галущенки и Владимир Кудрицкий.

Глава правительства сообщил, что без света остаются 280 тысяч одесситов (40% жителей города). Однако за ночь энергетикам удалось восстановить подачу света более 200 тысячам потребителей и критической инфраструктуре.

"Фактически 90% котельных централизованного снабжения уже запущены, ведется работа по подключению к генераторам локальных котельных", — добавил он.

Параллельно с этим в Одессе направляются мощные генераторы, которые помогут в питании критической инфраструктуры и позволят подключить к электричеству больше потребителей. Шмыгаль рассказал, что 25 единиц уже на месте, еще около 50 в пути.

"Ситуация сложная. Работаем 24/7, чтобы как можно быстрее ее решить и вернуть свет в дома людей", — заявил премьер.

О ситуации в регионе доложил также глава Одесской ОВА Максим Марченко. По его словам, без света в Одессе и Одесском районе остаются 300 тысяч жителей.

Чиновник объяснил, что главной проблемой является не дефицит генерации, а невозможность передачи и распределения электроэнергии потребителям в достаточном количестве.

"Ищем возможности для автономного функционирования некоторых домов с помощью генераторов, там где есть такая техническая возможность. Топливо для этого будет приобретено за счет специального фонда из государственного и областного бюджетов", — рассказал Марченко.

Напомним, утром 4 февраля на одной из подстанций электросети в Одесском районе произошла авария, оставившая многих украинцев без света. Электроснабжение пропало в Приморском, Малиновском и Суворовском районах Одессы и нескольких общинах Одесской области.

3 февраля на одной из подстанций города также произошла авария. Из-за отсутствия электричества многие жители оказались без воды в кранах.