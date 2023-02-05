"Графік 2 через 8": в Укренерго розповіли, коли завершиться блекаут в Одесі

Майже 300 тисяч споживачів у регіоні залишаються без електрики. Ситуація зі світлом, як зазначають в "Укренерго", залишається складною, а наслідки аварії ліквідують одразу п'ять ремонтних бригад.

Related video

Ситуація з електрикою в Одесі залишається складною після аварії на підстанції 4 лютого. Місто повернеться до звичайних графіків відключення енергії орієнтовно з 10 лютого. Про це розповів голова правління компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький під час брифінгу.

За його словами, відремонтувати об'єкт інфраструктури, який зможе забезпечити стабілізаційні відключення, зможуть до кінця тижня.

Тим часом в Одесі також продовжується робота щодо підключення об'єктів критичної інфраструктури до автономних джерел енергії. Відсоток електроенергії, що звільнився, перенаправляють звичайним споживачам.

Кудрицький зазначив, що в міру такого підключення одесити зможуть отримувати світло трохи довше: 2/10 або 2/8 (дві години зі світлом — ред).

"У міру такого підключення графік пом'якшуватиметься зі схеми 2/12 до схеми 2/10 та 2/8", — сказав він.

Так, містяни будуть з електрикою 4 або 6 годин на добу.

Ключовий енергетичний об'єкт обласного центру ремонтує максимальну кількість ремонтних бригад — п'ять.

Зі свого боку, прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів нараду з Одеською ОВА, де також працюють міністр енергетики Герман Галущенко та Володимир Кудрицький.

Глава уряду повідомив, що без світла залишаються 280 тисяч одеситів (40% мешканців міста). Проте за ніч енергетикам вдалося відновити подавання світла понад 200 тисячам споживачів і критичній інфраструктурі.

"Фактично 90% котелень централізованого постачання вже запущено, ведеться робота з підключення до генераторів локальних котелень", — додав він.

Паралельно з цим до Одеси прямують потужні генератори, які допоможуть у живленні критичної інфраструктури та дозволять підключити до електрики більше споживачів. Шмигаль розповів, що 25 одиниць уже на місці, ще приблизно 50 у дорозі.

"Ситуація складна. Працюємо 24/7, щоб якнайшвидше її вирішити і повернути світло в будинки людей", — заявив прем'єр.

Про ситуацію в регіоні також доповів голова Одеської ОВА Максим Марченко. За його словами, без світла в Одесі й Одеському районі залишаються 300 тисяч мешканців.

Чиновник пояснив, що головною проблемою є не дефіцит генерації, а неможливість передавання та розподілу електроенергії споживачам у достатній кількості.

"Шукаємо можливості для автономного функціонування деяких будинків за допомогою генераторів, там, де є така технічна можливість. Паливо для цього буде придбано за рахунок спеціального фонду з державного та обласного бюджетів", — розповів Марченко.

Нагадаємо, вранці 4 лютого на одній з підстанцій електромережі в Одеському районі сталася аварія, яка залишила багатьох українців без світла. Електропостачання зникло у Приморському, Малиновському та Суворовському районах Одеси та кількох громадах Одеської області.

3 лютого на одній із підстанцій міста також сталася аварія. Через відсутність електрики багато мешканців опинилися без води в кранах.