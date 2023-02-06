Снег и гололед: какой будет погода завтра в Украине (карта)

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, погода завтра на территории страны будет морозной. Из-за повсеместного гололеда водителям придется непросто.

Related video

Погода завтра, 7 февраля, будет с минусовой температурой и снежными осадками на западе, севере и частично в южной части страны. Об этом у себя в Facebook пишет синоптик Наталка Диденко.

"7 февраля в Украине будет щипаться за щеки и носы мороз", — комментирует она.

По словам эксперта, ночью ожидается -6-12 градусов, днем столбики термометров не поднимутся выше -2-7 градусов.

Погода завтра: где будут осадки?

Снег ожидается на западе, севере и частично в южной части Украины. Также снежные осадки возможны в Винницкой области.

На остальной территории страны осадков не предвидится.

Ветер прогнозируется умеренный, будет дуть с северо-востока и севера.

А вот в восточных областях и на юге Украины возможен сильный штормовой ветер, в морях будут высокие волны.

По всей территории страны на дорогах ожидается гололедица. Водителям следует быть осторожными — ситуация на дорогах может быть сложной.

Погода завтра в Киеве

7 февраля в столице Украины будет идти снег. Ночью синоптик обещает –5-8 градусов, в течение дня –2-5 градусов.

В Киеве также ожидается гололед.

По словам Диденко, уже на следующей неделе в Украине станет теплее.

Напомним, нынешний январь побил температурные рекорды по всей Европе. Планета неумолимо нагревается, в результате чего Северная Америка столкнулась с сильнейшими штормами и смертельным похолоданием, а ряд стран на европейском континенте вынужден жить в условиях рекордной жары в январе.