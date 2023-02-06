Сніг та ожеледиця: якою буде погода завтра в Україні (карта)

За прогнозами синоптикині Наталії Діденко погода завтра на території країни буде морозною. Через повсюдну ожеледицю водіям доведеться непросто.

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Погода завтра, 7 лютого, буде з мінусовою температурою та сніговими опадами на заході, півночі та частково у південній частині країни. Про це у Facebook пише синоптикиня Наталка Діденко.

"7 лютого в Україні щипатиметься за щоки та носи мороз", — коментує вона.

За словами експертки, вночі очікується від -6 до -12 градусів, вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище за -2-7 градусів.

Погода завтра: де опади?

Сніг очікується на заході, півночі та частково у південній частині України. Також снігові опади можливі у Вінницькій області.

На решті території країни опадів не передбачається.

Вітер прогнозується помірний, дме з північного сходу та півночі.

А от у східних областях та на півдні України можливий сильний штормовий вітер, у морях будуть високі хвилі.

На всій території країни на дорогах очікується ожеледиця. Водіям слід бути обережними – ситуація на дорогах може бути складною.

Погода завтра у Києві

7 лютого у столиці України йтиме сніг. Вночі синоптик обіцяє -5-8 градусів, протягом дня -2-5 градусів.

У Києві також очікується ожеледиця.

За словами Діденко, вже наступного тижня в Україні стане тепліше.

Нагадаємо, цьогорічний січень побив температурні рекорди по всій Європі. Планета невблаганно нагрівається, внаслідок чого Північна Америка зіткнулася з сильними штормами та смертельним похолоданням, а низка країн на європейському континенті змушена жити в умовах рекордної спеки у січні.