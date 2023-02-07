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Украина

Украинская греко-католическая церковь переходит на новый календарь: что это значит

УГКЦ, греко католики, новій стиль, григорианский календарь, юлианский календарь
Фото: УГКЦ | Греко-католики продолжат расчет даты Пасхи по юлианском календарю

Для тех, кто пока не готов перейти на новый стиль, оставят возможность отмечать христианские праздники по юлианскому календарю до 2025 года.

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Украинская греко-католическая церковь планирует перейти с 1 сентября на новый стиль для неподвижных праздников (тех, которые отмечаются строго в одну и ту же дату каждый год). Об этом сказано в постановлении Архиерейского синода УКГЦ от 6 февраля.

Согласно церковному документу, для приходов и общин, которые "чувствуют себя еще не готовыми к такому шагу", предлагается оставить возможность отмечать праздники по юлианскому календарю до 2025 года.

Что поменяется?

Ранее греко-католики отмечали все церковные праздники согласно юлианскому календарю, который еще называют "старым стилем". Разница этого календаря с григорианским или "новым стилем" составляет 13 дней. Согласно юлианскому календарю Рождество отмечают 7 января, тогда как по григорианскому календарю этот праздник приходится на 25 декабря.

Когда будут отмечать Пасху греко-католики?

Несмотря на переход на григорианский календарь, пасхалия (методика расчета даты Пасхи) будет привязана к юлианскому календарю, по которому дату праздника рассчитывает византийский мир.

При этом римо-католики вычисляют дату Пасхи согласно григорианскому календарю.

Напомним, 7 января впервые в истории Украины Православная церковь Украины (ПЦУ) провела богослужение в Киево-Печерской Лавре.