Українська греко-католицька церква переходить на новий календар: що це означає

Для тих, хто поки що не готовий перейти на новий стиль, залишать можливість відзначати християнські свята за юліанським календарем до 2025 року.

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Українська греко-католицька церква планує перейти з 1 вересня на новий стиль для нерухомих свят (тих, які відзначаються строго в ту саму дату щороку). Про це йдеться в постанові Архієрейського синоду УКГЦ від 6 лютого.

Згідно з церковним документом, для парафій і громад, які "почуваються ще не готовими до такого кроку", пропонується залишити можливість відзначати свята за юліанським календарем до 2025 року.

Що зміниться?

Раніше греко-католки відзначали всі церковні свята згідно з юліанським календарем, який ще називають "старим стилем". Різниця цього календаря з григоріанським чи "новим стилем" становить 13 днів. Згідно з юліанським календарем, Різдво відзначають 7 січня, тоді як за григоріанським календарем це свято припадає на 25 грудня.

Коли відзначатимуть Великдень греко-католики?

Попри перехід на григоріанський календар пасхалія (методика розрахунку дати Великодня) буде прив'язана до юліанського календаря, за яким день свята розраховує візантійський світ.

Водночас римо-католики обчислюють дату Великодня згідно з григоріанським календарем.

Нагадаємо, 7 січня вперше в історії України Православна церква України (ПЦУ) провела богослужіння в Києво-Печерській лаврі.