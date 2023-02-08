В начале вторжения РФ в Украину перестали поставлять препараты для абортов, — расследование

Спрос на препараты для прерывания беременности был достаточно высоким. Оккупанты насиловали украинских женщин, а многие забеременевшие до 24 февраля, передумали заводить детей во время войны.

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В начале масштабного российского вторжения в Украину перестали поставлять целый ряд товаров, среди них и препараты для прерывания беременности. Это выяснилось по результатам совместного расследования авторов подкастов Radiolab и Rough Translation.

Спрос на препараты для абортов был достаточно высоким. Связано это было с тем, что российские оккупанты насиловали украинских женщин, к тому же, из-за войны многие украинки на ранних этапах беременности отказывались рожать.

По состоянию на середину апреля, как объяснила гинеколог Галина Майструк, таблеток для прерывания беременности, таких как "Мифепристон" и "Мизопростол", у украинских врачей практически не было из-за проблем с логистикой. Сделать аборт в больнице – также было проблемой, поскольку больницы были переполнены ранеными военными и гражданскими. Запросы на аборты беспрерывно росли. В одном только Киеве, по словам одного из врачей, спрос на препараты для прерывания беременности увеличился в 3—5 раз.

В середине апреля в Украине уже появилось достаточно препаратов "Мифепристон" и "Мизопростол", более известных как "мифе" и "мизо". Их прием в первые дни беременности провоцирует отторжение плода. Вместе с тем оборот таких лекарств строго контролируется, в особенности при перевозке через границу.

Препараты ввозили в Украину также и через Польшу, а в силу того, что в соседней стране аборты под запретом, их поместили в мусорные пакеты.

В такую "операцию" были вовлечены африканский дилер лекарств, немецкий врач и волонтер из Украины.

Немецкий медик, участвовавшая в этой авантюре, из-за тысяч контрабандных таблеток для украинских женщин рисковала потерей докторской лицензии, более того, ей грозил тюремный срок.

К помощи украинских чиновников решили не прибегать, поскольку важно было как можно скорее привезти эти препараты, а запросы со стороны нуждающихся в них беспрерывно росли.

Напомним, что вдовам оккупантам из "ДНР" подарили шубы. На опубликованных кадрах дамы на улице с шубами в руках благодарят за заботу. Одна из них объяснила, что не могла и подумать о возможности обзавестись меховым изделием.

Ранее Фокус сообщал, что Украина начнет готовить кадровый резерв для Крыма. В будущей работе в Крыму будут задействованы не только военные, но и представители правоохранительных органов, учреждений юстиции, а также педагоги и госслужащие.