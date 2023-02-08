На початку вторгнення РФ в Україну перестали постачати препарати для абортів, — розслідування

Попит на препарати для переривання вагітності був досить високим. Окупанти ґвалтували українських жінок, а багато з тих, хто завагітнів до 24 лютого, передумали заводити дітей під час війни.

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На початку масштабного російського вторгнення в Україну перестали постачати цілу низку товарів, серед них і препарати для переривання вагітності. Це з'ясувалося за результатами спільного розслідування авторів подкастів Radiolab та Rough Translation.

Попит на препарати для абортів був досить високим. Пов'язано це було з тим, що російські окупанти ґвалтували українських жінок, до того ж через війну багато українок на ранніх етапах вагітності відмовлялися народжувати.

Станом на середину квітня, як пояснила гінекологиня Галина Майструк, таблеток для переривання вагітності, таких як "Міфепристон" та "Мізопростол", українські лікарі практично не мали через проблеми з логістикою. Зробити аборт у лікарні також було проблемою, оскільки лікарні були переповнені пораненими військовими та цивільними. Запити на аборти безперервно зростали. В одному лише Києві, за словами одного з лікарів, попит на препарати для переривання вагітності збільшився у 3—5 разів.

У середині квітня в Україні вже з'явилося достатньо препаратів "Міфепрістон" та "Мізопростол", відоміших як "міфе" та "мізо". Їхній прийом у перші дні вагітності провокує відторгнення плода. Водночас обіг таких ліків суворо контролюється, особливо під час перевезення через кордон.

Препарати ввозили в Україну також і через Польщу, а через те, що в сусідній країні аборти під забороною, їх помістили в пакети для сміття.

До такої "операції" були залучені африканський дилер ліків, німецька лікарка та волонтер з України.

Німецька медикиня, яка брала участь у цій авантюрі, через тисячі контрабандних таблеток для українських жінок ризикувала втратою докторської ліцензії, ба більше, їй загрожував тюремний термін.

До допомоги українських чиновників вирішили не вдаватися, оскільки важливо було якнайшвидше привезти ці препарати, а запити з боку тих, хто їх потребує, безперервно зростали.

Нагадаємо, що вдовам окупантам із "ДНР" подарували шуби. На опублікованих кадрах пані на вулиці з шубами в руках дякують за турботу. Одна з них пояснила, що не могла й подумати про можливість придбати хутряний виріб.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна почне готувати кадровий резерв для Криму. У майбутній роботі в Криму будуть задіяні не лише військові, а й представники правоохоронних органів, установ юстиції, а також освітяни та держслужбовці.