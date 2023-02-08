Білих "Лад" на всіх не вистачає: вдовам окупантам із "ДНР" подарували 21 шубу, — ЗМІ (фото)

На опублікованих кадрах жінки стоять на вулиці з шубами в руках і дякують за турботу. Одна з них сказала, що не могла й подумати, що буде можливість придбати такий предмет гардероба.

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Вдовам загиблих окупантів, котрі воювали проти України на боці так званих "ДНР", привезли із Москви хутряні шуби. Журналісти "Радіо Свободи" підрахували, що всього хутряних виробів було 21.

Відео та фото з церемонії вручення таких подарунків виклав у соцмережах Євген Скрипник, проросійський блогер та соратник ексватажка бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна, який також воював в Україні.

На опублікованих кадрах жінки стоять на вулиці із шубами в руках та дякують за турботу. Одна з них сказала, що навіть не могла подумати, що буде така можливість (обзавестися хутряними виробами).

[ + – ] Шуби для дружин померлих окупантів

Голос оператора за кадром відповів, що шуби передав "російський актив Москви", який "усі дев'ять років не забуває про сім'ї загиблих".

[ + – ] Шуби для дружин загиблих окупантів

За словами оператора, у такі моменти відчувається, що ми одна сім'я.

[ + – ] Шуби для дружин загиблих окупантів

Реакція України

Радник голови МВС України Антон Геращенко прокоментував випадок із роздачею хутрових шуб.

"Чоловік в обмін на шубу <…> Білих "Лад", мабуть, на всіх не вистачає", — написав він, додавши, що вдови отримують подачки за полеглих "героїв" так званої "новоросії".

Нагадаємо, що РФ втратила 300 військових після удару по базі у Макіївці, такі дані публікує британська розвідка. Вибухи сталися 1 січня 2023 року.

Раніше Фокус повідомляв, що слідчі в Гаазі у справі про рейс MH17 під час пресконференції опублікували перехоплення розмови Путіна з ватажком "ЛНР" Ігорем Плотницьким. Президент країни-агресора міг особисто віддати наказ про постачання зброї угрупуванням "ДНР" та "ЛНР", зокрема ЗРК "Бук", що призвело до трагедії MH17.