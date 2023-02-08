Белых "Лад" на всех не хватает: вдовам оккупантам из "ДНР" подарили 21 шубу, — СМИ (фото)

На опубликованных кадрах дамы стоят на улице с шубами в руках и благодарят за заботу. Одна из них сказала, что не могла и подумать, что будет возможность обзавестись таким предметом гардероба.

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Вдовам погибших оккупантов, которые воевали против Украины на стороне т.н. "ДНР", привезли из Москвы меховые шубы. Журналисты "Радио Свободы" подсчитали, что всего меховых изделий было 21.

Видео и фото с церемонии вручения таких подарков выложил в соцсетях Евгений Скрипник, пророссийский блогер и соратник экс-главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина, который также воевал в Украине.

На опубликованных кадрах женщины стоят на улице с шубами в руках и благодарят за заботу. Одна из вдов сказала, что даже не могла подумать, "что будет такая возможность" (обзавестись меховыми изделиями).

[ + – ] Шубы для вдов оккупантов

Голос оператора за кадром ответил, что шубы передал "русский актив Москвы", который "все девять лет не забывает о семьях погибших".

[ + – ] Шубы для вдов оккупантов

По словам оператора, в подобные моменты ощущается, что "мы одна семья".

[ + – ] Шубы для вдов оккупантов

Реакция Украины

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко прокомментировал случай с раздачей меховых шуб.

"Муж в обмен на шубу <…> Белых "Лад", видимо, на всех не хватает", — написал он, добавив, что вдовы получают подачки за павших "героев" так называемой "новороссии".

Напомним, что РФ потеряла 300 военных после удара по базе в Макеевке, такие данные публикует британская разведка. Взрывы произошли 1 января 2023 года.

Ранее Фокус сообщал, что следователи в Гааге по делу о рейсе MH17 во время пресс-конференции опубликовали перехват разговора Путина с главарем "ЛНР" Игорем Плотницким. Президент страны-агрессора мог лично отдать приказ о поставках оружия группировкам "ДНР" и "ЛНР", в частности, ЗРК "Бук", что привело к трагедии MH17.