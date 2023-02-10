Была в критическом состоянии: в Черкасской области 2 часа спасали внезапно потерявшую сознание школьницу

Прибывшие на вызов медики констатировали критическое состояние у 13-летней пациентки. Ребенка спасали тремя бригадами экстренной медицинской помощи.

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В Черкасской области, в поселке Драбово-Барятинское, медикам экстренной медицинской помощи пришлось 2 часа бороться за жизнь внезапно потерявшей сознание девочки и оказалась на грани жизни и смерти. Об этом сообщают в Черкасском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Девочка потеряла сознание, находясь в помещении местной школы. Первой на место происшествия прибыла экстренная бригада из Драбова. Медики констатировали критическое состояние у 13-летней пациентки. Диспетчер службы направила на помощь еще одну находившуюся в этом районе бригаду, а также реанимационную бригаду из Черкасс.

"Несмотря на усилия всех трех бригад ЭМД, девочка находилась в критическом состоянии. Пациентке была предоставлена нужная терапия: около 2-х часов медикам понадобилось, чтобы стабилизировать ее состояние. После ребенка доставили в Черкасскую областную детскую больницу. На момент прибытия в лечебное учреждение ее состояние продолжало быть угрожающим жизни", — говорится в сообщении Центра.

В медучреждении ребенка передали в руки кардиологов и педиатров. Вскоре состояние девочки удалось стабилизировать, угроза ее жизни прошла.

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