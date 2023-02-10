Була у критичному стані: на Черкащині 2 години рятували школярку, яка раптово знепритомніла

Медики, які прибули на виклик, констатували критичний стан у 13-річної пацієнтки. Дитину рятували трьома бригадами екстреної медичної допомоги.

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На Черкащині, у селищі Драбове-Барятинське, медикам екстреної медичної допомоги довелося 2 години боротися за життя дівчинки, яка раптово знепритомніла, і опинилася на межі життя і смерті. Про це повідомляють у Черкаському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Дівчина знепритомніла, перебуваючи у приміщенні місцевої школи. Першою до місця події прибула бригада екстренки з Драбова. Медики констатували критичний стан у 13-річної пацієнтки. Диспетчер служби скерувала на допомогу ще одну бригаду, яка перебувала у цьому районі, а також реанімаційну бригаду з Черкас.

"Попри зусилля всіх трьох бригад ЕМД, дівчинка перебувала у критичному стані. Пацієнтці була надана потрібна терапія: близько 2-х годин медикам знадобилось, щоб стабілізувати її стан. Опісля дитину доправили до Черкаської обласної дитячої лікарні. На момент прибуття до лікувального закладу її стан продовжував бути загрозливим для життя", — йдеться в повідомленні Центру.

У медзакладі дитину передали в руки кардіологів та педіатрів. Незабаром стан дівчинки вдалося стабілізувати, загроза її життю минула.

Раніше Фокус повідомляв, що у Києві легковик протаранив автівку швидкої, яка везла до лікарні немовля. За інформацією правоохоронців, унаслідок аварії постраждали 6 людей, зокрема дитина, яку передали медикам для подальшої госпіталізації.