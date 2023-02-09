ДТП у Києві: позашляховик протаранив "швидку" з немовлям, багато постраждалих (фото)

За інформацією правоохоронців, унаслідок аварії постраждали шестеро людей, зокрема дитина, яку передали медикам для подальшої госпіталізації.

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У Києві на вулиці В'ячеслава Чорновола карета швидкої допомоги, яка везла немовля до лікарні, зіткнулася із позашляховиком і перекинулася на бік. Про це 9 лютого повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у місті Київ.

Унаслідок ДТП постраждали 6 осіб, враховуючи немовля. Дитину передали медикам для подальшої госпіталізації.

Обставини ДТП

Поліцейські попередньо встановили, що автомобіль швидкої допомоги з увімкненими спецсигналами та сиреною рухався по вулиці В'ячеслава Чорновола з боку проспекту Повітрофлотського. Під час руху в машину медиків урізався позашляховик Jeep Grand Cherokee, внаслідок чого спецтранспорт перекинувся на бік.

На місці події поліцейські опитують свідків і проводять першочергові слідчі дії. Після встановлення всіх обставин події буде надано правову кваліфікацію.

Нагадаємо, 25 січня у США після ДТП спалахнув електромобіль Tesla Model S. Щоб його загасити, знадобилося 2,5 години та 75 тонн води.

Раніше, 17 січня, у Львівській області сталася ДТП, під час якої зіткнулися автобус із пасажирами та вантажний автомобіль. Внаслідок аварії постраждали 20 людей.