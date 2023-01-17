"20 людей у лікарні": на Львівщині сталася масштабна ДТП з автобусом і вантажівкою (фото)

За інформацією правоохоронців, аварія сталася на трасі Київ-Чоп. У момент зіткнення у маршрутці перебувало 40 пасажирів.

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У Львівській області сталася ДТП, за якої зіткнулися автобус із пасажирами та вантажний автомобіль. Про це заявив колишній Перший заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в Telegram.

За його словами, серйозна ДТП сталася на трасі Київ-Чоп у районі Гамаліївки. У салоні автобуса на момент події було 40 пасажирів.

"Наразі рух на автодорозі перекрито, 20 пасажирів відправлено на госпіталізацію", — сказано в повідомленні.

[ + – ] ДТП у Львівській області

"На автодорозі Київ — Чоп, біля населеного пункту Гамаліївка частково перекрито рух через масштабну ДТП з постраждалими", — йдеться у повідомленні Патрульної поліції Львівської області.

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич заявив, що в ДТП потрапив приміський автобус №222 сполучення Львів — Акімов.

[ + – ] ДТП у Львівській області Фото: Полiцiя Львiвскоi областi

Як пише видання Zaxid.net, серед госпіталізованих є вагітна жінка та дитина. Також повідомляється, що двоє людей госпіталізували у дуже тяжкому стані, ще одну молоду дівчину — з ампутацією ока.

[ + – ] ДТП у Львівській області

"Постраждалих доправили до львівської лікарні святого Пантелеймона (колишня лікарня швидкої допомоги, 10 постраждалих) і до лікарні святого Луки (колишня 8-а лікарня, 8 постраждалих), дитину — до лікарні святого Миколая (міська дитяча лікарня)", — сказано в матеріалі.

Раніше Фокус писав, що в Дніпрі закінчилися пошукові роботи після влучання ракети. Зниклими безвісти, за інформацією Нацполіції, вважаються 20 осіб. Експертам також не вдалося ідентифікувати 15 тіл загиблих.

Ще повідомлялося, що окупанти заявили про видобуток каоліну та цирконію біля Маріуполя. Росіяни, як вважає радник мера Петро Андрющенко, вирішили пограбувати українські ресурси, які до Революції Гідності намагалися добувати члени "сім'ї Януковича".