"20 человек в больнице": на Львовщине произошло масштабное ДТП с автобусом и грузовиком (фото)

По информации правоохранителей, авария произошла на трассе Киев-Чоп. В момент столкновения в маршрутке находилось 40 пассажиров.

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Во Львовской области произошло ДТП, при котором столкнулись автобус с пассажирами и грозовой автомобиль. Об этом заявил бывший Первый заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram.

По его словам, серьезное ДТП произошло на трассе Киев-Чоп в районе Гамалиевки. В салоне автобуса на момент происшествия находилось 40 пассажиров.

"На данный момент движение на автодороге перекрыто, 20 пассажиров отправлено на госпитализацию", — сказано в сообщении.

[ + – ] ДТП во Львовской области

"На автодороге Киев — Чоп, возле населенного пункта Гамалеевка частично перекрыто движение из-за масштабного ДТП с пострадавшими", — сказано в сообщении Патрульной полиции Львовской области.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич заявил, что в ДТП попал пригородный автобус №222 сообщением Львов – Акимов.

[ + – ] ДТП во Львовской области Фото: Полиция Львовской области

Как пишет издание Zaxid.net, среди госпитализированных есть беременная женщина и ребенок. Также сообщается, что два человека госпитализировали в очень тяжелом состоянии, еще одну молодую девушку – с ампутацией глаза.

[ + – ] ДТП во Львовской области

"Пострадавших доставили во львовскую больницу святого Пантелеймона (бывшая больница скорой помощи, 10 пострадавших) и в больницу святого Луки (бывшая 8-я больница, 8 пострадавших), ребенка – в больницу святого Николая (городская детская больница)", — сказано в материале.

Ранее Фокус писал, что в Днепре закончились поисковые работы после попадания ракеты. Без вести пропавшими, по информации Нацполиции, числятся 20 человек. Экспертам также не удалось идентифицировать 15 тел погибших.

Еще сообщалось, что оккупанты заявили о добыче каолина и циркония возле Мариуполя. Россияне, как считает советник мэра Петр Андрющенко, решили разграбить украинские ресурсы, которые до Революции Достоинства пытались добывать члены "семьи Януковича".