ДТП в Киеве: внедорожник протаранил "скорую" с младенцем, много пострадавших (фото)
По информации правоохранителей, в результате аварии пострадали шесть человек, в том числе ребенок, которого передали медикам для дальнейшей госпитализации.
В Киеве на улице Вячеслава Черновола карета скорой помощи, которая везла младенца в больницу, столкнулась с внедорожником и перевернулась на бок. Об этом 9 февраля сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в городе Киев.
В результате ДТП пострадали 6 человек, включая младенца. Ребенка передали медикам для дальнейшей госпитализации.
Обстоятельства ДТП
Полицейские предварительно установили, что автомобиль скорой помощи с включенными спецсигналами и сиреной двигался по улице Вячеслава Черновола со стороны проспекта Воздухофлотского. Во время движения в машину медиков врезался внедорожник Jeep Grand Cherokee, в результате чего спецтранспорт перевернулся на бок.
На месте происшествия полицейские опрашивают свидетелей и проводят первоочередные следственные действия. После установления всех обстоятельств события будет предоставлена правовая квалификация.
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