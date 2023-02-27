Схватили телефон и убежали: полиция в Киеве по горячим следам задержала пару грабителей (фото)

Потерпевшая сразу же после происшествия обратилась к сотрудникам правоохранительных органов и дала детальный портрет нападавших.

Related video

Киевские патрульные по горячим следам задержали мужчину и женщину, которых подозревают в совершении разбойного нападения в столице. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

Как уточняется, на женщину напали несколько дней назад на улице митрополита Андрея Шептицкого. Неизвестные выхватили у нее мобильный телефон и убежали.

Потерпевшая сразу же обратилась к сотрудникам полиции и детально описала грабителей.

[ + – ] Подозреваемый в грабеже [ + – ] Подозреваемая в грабеже в Киеве

Для отработки вызова оператор сориентировал ближайшие к месту происшествия экипажи патрульных. Полицейский, обследуя близлежащие улицы, заметили мужчину и женщину, подходящих под описание. Инспекторы задержали подозреваемых.

Телефон потерпевшей нашелся во время поверхностной проверки.

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу Днепровского управления полиции Киева для выяснения всех обстоятельств преступления.

Напомним, ранее киевские новости сообщали, что супружеская пара из Фастова незаконно отправила в США старинные монеты под видом документов.

4 февраля начальник полиции Киевской области Андрей Небытов рассказал, как продавец магазина в городе Обухов Киевской области голыми руками остановила грабителя с палкой, который ворвался в помещение и пытался ее ударить. Женщина смогла обезвредить нападавшего.