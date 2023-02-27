Схопили телефон і втекли: поліція у Києві по гарячих слідах затримала пару грабіжників (фото)

Потерпіла відразу після події звернулася до співробітників правоохоронних органів і дала детальний портрет нападників.

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Київські патрульні по гарячих слідах затримали чоловіка і жінку, яких підозрюються у скоєнні розбійного нападу в столиці. Про це у понеділок, 27 лютого, повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва.

Як уточнюється, на жінку напали кілька днів тому на вулиці митрополита Андрія Шептицького. Невідомі вихопили у неї мобільний телефон та втекли.

Потерпіла відразу звернулася до співробітників поліції і детально описала грабіжників.

[ + – ] Підозрюваний у пограбуванні [ + – ] Підозрювана у пограбуванні у Києві

Для відпрацювання виклику оператор зорієнтував найближчі до місця події патрульні екіпажі. Поліцейські, обстежуючи довколишні вулиці, помітили чоловіка та жінку, що підходять під опис. Інспектори затримали підозрюваних.

Телефон потерпілої знайшовся під час поверхневої перевірки.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу Дніпровського управління поліції Києва для з’ясування всіх обставин злочину.

Нагадаємо, раніше київські новини повідомляли, що подружня пара із Фастова незаконно відправила до США старовинні монети під виглядом документів.

4 лютого начальник поліції Київської області Андрій Небутов розповів, як продавець магазину у місті Обухів Київської області голими руками зупинила грабіжника з палицею, який увірвався до приміщення та намагався її вдарити. Жінка змогла знешкодити нападника.