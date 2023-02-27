Массовые драки среди молодежи: полиция задерживает подростков из "ЧВК Редан" по Украине (видео)

По информации правоохранителей, кураторы из РФ в последние дни февраля начали организовывать украинских подростков для участия в массовых беспорядках в крупных городах страны.

Related video

Подростки-члены "ЧВК Редан" (субкультура, зародившаяся в России, — ред.) в последние дни февраля устроили массовые беспорядки в крупных городах Украины.

Фокус собрал об этом всю имеющуюся на сегодня информацию.

Ивано-Франковск

Последователей "ЧВК Редан" 26 февраля задержали в Ивано-Франковске, где те устроили потасовку в центре города.

По информации начальника отдела ювенальной превенции в Ивано-Франковской области Алли Бойчук, тогда несколько десятков агрессивных подростков бегали по центральным улицам города.

"Сообщений о каких-либо противоправных действиях в полицию не поступало – о нарушениях общественного порядка или нанесении телесных повреждений. Хотя акция была как раз направлена на якобы совершение каких-то насильственных действий", – сказала Бойчук.

Она добавила, что возраст задержанных подростков — от 14 до 17 лет.

Киев

В понедельник, 27 февраля, подростки-анимешники собирались устроить массовые беспорядки на Печерске. Однако сотрудники ювенальной полиции и участковые инспекторы предупредили это правонарушение.

Полиция Киева уже назвала акции подростковой группировки "ЧВК Редан", которые сейчас идут в разных городах Украины, операцией российских пропагандистов.

"Провоцирование массовых драк среди молодежи и подростков – попытка российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию и использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в Украине", — говорят в столичной полиции.

[ + – ] ЧВК "Редан" пытались устроить беспорядки и в Киеве

Львов

Массовую драку с участием несовершеннолетних российские провокаторы пытались организовать 27 февраля в 17:05 в районе "Форума" (торговый центр во Львове, расположенный в центральной части города, — ред.).

Чтобы предотвратить драку, на место выехали несколько экипажей полиции.

Спикер ГУ Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская сообщила, что полиция помешала подросткам организовать массовые беспорядки.

Полтава

По информации местного медиа "Последний бастион", 25 февраля участники "ЧВК Редан" устроили массовую драку в центре города возле академического областного музыкально-драматического театра имени Николая Гоголя. Прибывшим на место инцидента полицейским не удалось разогнать агрессивно настроенную толпу.

Журналисты утверждают, что в массовых беспорядках в Полтаве принимали участие более 100 подростков.

Днепр

В Днепре 26 февраля в ТРЦ "Дафи", который расположен на Звездном бульваре, группа "оффников" (молодежная субкультура, — ред.) собралась, чтоб устроить драку с подростками из "ЧВК Редан". Их оперативно задержали полицейские.

Кроме того, около 15:00 того же дня правоохранители получили сигнал о драке в ТРЦ "Терра" и по ул. Глинки в районе Европейской площади. Полицейские задержали молодых людей и доставили в отделение для установления личности.

Луцк

В городе 27 февраля также задержаны подростки, которые планировали организовать массовые драки возле одного из крупных торговых центров.

Житомир

В Житомире группа агрессивно настроенных подростков собралась в центре города. На место прибыли полицейские которые предупредили массовые беспорядки.

[ + – ] В Житомире также собрались поклонники российской ЧВК "Редан"

Напомним, 27 февраля в Харькове задержали подростков-членов ЧВК "Редан". По словам руководителя Главного управления Нацполиции в области, подростки — жертвы российской пропаганды, которых страна-агрессор пытается использовать для дестабилизации обстановки в Украине.

Фокус также писал о том, что в последнюю неделю февраля полиция начала массово задерживать этих подростков на всей территории РФ за организацию массовых беспорядков.