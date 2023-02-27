Масові бійки серед молоді: поліція затримує підлітків із "ПВК Редан" по Україні (відео)

За інформацією правоохоронців, куратори з РФ в останні дні лютого почали організовувати українських підлітків для участі в масових заворушеннях у великих містах країни.

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Підлітки-члени "ПВК Редан" (субкультура, що зародилася в Росії, — ред.) в останні дні лютого влаштували масові заворушення у великих містах України.

Фокус зібрав про це всю наявну на сьогодні інформацію.

Івано-Франківськ

Послідовників "ПВК Редан" 26 лютого затримали в Івано-Франківську, де ті влаштували бійку в центрі міста.

За інформацією начальниці відділу ювенальної превенції в Івано-Франківській області Алли Бойчук, тоді кілька десятків агресивних підлітків бігали центральними вулицями міста.

"Повідомлень про якісь протиправні дії в поліцію не надходило — про порушення громадського порядку або завдання тілесних ушкоджень. Хоча акція була спрямована на нібито скоєння якихось насильницьких дій", — сказала Бойчук.

Вона додала, що вік затриманих підлітків — від 14 до 17 років.

Київ

У понеділок, 27 лютого, підлітки-анімешники збиралися влаштувати масові заворушення на Печерську. Проте співробітники ювенальної поліції та дільничні інспектори попередили це правопорушення.

Поліція Києва вже назвала акції підліткового угруповання "ПВК Редан", які зараз відбуваються в різних містах України, операцією російських пропагандистів.

"Провокування масових бійок серед молоді й підлітків — спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні", — кажуть у столичній поліції.

[ + – ] "ПВК Редан" намагалися влаштувати заворушення і в Києві

Львів

Масову бійку за участю неповнолітніх російські провокатори намагалися організувати 27 лютого о 17:05 у районі "Форуму" (торговий центр у Львові, розташований у центральній частині міста, — ред.).

Щоб запобігти бійці, на місце виїхали кілька екіпажів поліції.

Спікерка ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська повідомила, що поліція завадила підліткам організувати масові заворушення.

Полтава

За інформацією місцевого медіа "Останній бастіон", 25 лютого учасники "ПВК Редан" влаштували масову бійку в центрі міста біля академічного обласного музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя. Поліцейським, які прибули на місце інциденту, не вдалося розігнати агресивно налаштований натовп.

Журналісти стверджують, що в масових заворушеннях у Полтаві брали участь понад 100 підлітків.

Дніпро

У Дніпрі 26 лютого в ТРЦ "Дафі", який розташований на Зоряному бульварі, група "офників" (молодіжна субкультура, — ред.) зібралася, щоби влаштувати бійку з підлітками з "ПВК Редан". Їх оперативно затримали поліцейські.

Крім того, близько 15:00 того ж дня правоохоронці отримали сигнал про бійку в ТРЦ "Терра" та по вул. Глінки в районі Європейської площі. Поліцейські затримали молодих людей і доставили до відділення для встановлення особи.

Луцьк

У місті 27 лютого також затримали підлітків, які планували організувати масові бійки біля одного з великих торгових центрів.

Житомир

У Житомирі група агресивно налаштованих підлітків зібралася в центрі міста. На місце прибули поліцейські, які попередили масові заворушення.

[ + – ] У Житомирі також зібралися шанувальники російської "ПВК Редан"

Нагадаємо, 27 лютого в Харкові затримали підлітків-членів "ПВК Редан". За словами керівника Головного управління Нацполіції в області, підлітки — жертви російської пропаганди, яких країна-агресор намагається використати для дестабілізації ситуації в Україні.

Фокус також писав про те, що в останній тиждень лютого поліція почала масово затримувати цих підлітків на всій території РФ за організацію масових заворушень.