На Полтавщине задержали 16-летнего администратора групп ЧВК "Редан": организовывал сходки

У задержанного изъяли технику, при помощи которой он вел переговоры с участниками массовых драк.

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В Полтавской области сотрудники правоохранительных органов задержали администратора группы нашумевшей ЧВК "Редан". Им оказался 16-летний парень, о чем сообщили в пресс-службе ведомства.

25 и 26 февраля не менее 260 горожан устроили массовую сходку в Полтаве и Кременчуге. Организатором оказался подросток, который при помощи Telegram-каналов и призывал детей устраивать массовые драки в общественных местах. Сотрудники правоохранительных органов провели у него дома обыски.

"Мы оперативно отреагировали на информацию об агрессивном "неформальном флешмобе" для молодежи, запущенном российской криминальной субкультурой. Принятыми мерами нам удалось предотвратить запланированные массовые драки в Полтаве и предупредить возможность их организации в Кременчуге. Ювенальная полиция проводит превентивные мероприятия с несовершеннолетними и их родителями", — сообщил начальник Главуправления полиции Полтавщины Евгений Рогачев.

У 16-летнего фигуранта изъяли технику, которая использовалась в результате для информирования других подростков о локациях встреч. Сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (хулиганские действия, совершенные с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Полиция принимает меры для того, чтобы установить другие лица, которые тоже причастны к распространению этой субкультуры.

Родителям советуют внимательно следить за детьми подросткового возраста, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. Нужно провести разговор с ними и объяснить все последствия противозаконных увлечений.

Напомним, 28 февраля в Кремле прокомментировали деятельность "ЧВК Редан". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что важно пресекать противоправные действия среди молодежи.

27 февраля в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области сообщили, что правоохранители предотвратили массовую драку подростков. В областном главке полиции назвали это флешмобом и отметили, что его запустили в России.