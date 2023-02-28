Субкультура со знаком "минус": в Кремле прокомментировали деятельность "ЧВК Редан"

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, важно пресекать противоправные действия среди молодежи.

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Спикер президента России Дмитрий Песков прокомментировал деятельность молодежной субкультуры "ЧВК Редан", представителей которой массово задерживали в российских городах с 25 февраля. Об этом Песков во вторник, 28 февраля, заявил в комментарии российскому изданию "Коммерсантъ".

"Это псевдо-субкультура со знаком "минус", — цитирует издание Пескова.

По словам пресс-секретаря президента, "нужно реагировать" на действия представителей субкультуры. Песков также добавил, что "важно пересекать противоправные действия", по всей видимости, он имел в виду массовые драки, которые организовывают представители "ЧВК Редан".

Что известно о "ЧВК Редан"

Напомним, 25-26 февраля российские СМИ сообщали о задержании в разных городах РФ молодых людей, причастных к субкультуре "ЧВК Редан" за массовые драки, которые подростки устраивали в торговых центрах и других общественных местах. В частности, сообщалось о задержаниях в Санкт-Петербурге, Курске, Новосибирске и Казани. Кроме того, с 24 по 25 февраля силовики задержали в Москве более 300 подростков. У них изъяли ножи, газовые баллончики, страйкбольные пистолеты.

Также поступали сообщения о том, что полицейские пересекли акции представителей субкультуры в Украине. В частности, речь шла о таких городах, как Киев, Харьков, Полтава, Львов, Черновцы и Ивано-Франковск.

В частности, 27 февраля в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области сообщили, что правоохранители предотвратили массовую драку подростков. В областном главке полиции назвали это флешмобом и отметили, что его запустили в России.