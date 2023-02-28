Субкультура зі знаком "мінус": у Кремлі прокоментували діяльність "ПВК Редан"

За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, важливо припиняти протиправні дії серед молоді.

Related video

Речник президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував діяльність молодіжної субкультури "ПВК Редан", представників якої масово затримували в російських містах із 25 лютого. Про це Пєсков у вівторок, 28 лютого, заявив у коментарі російському виданню "Комерсант".

"Це псевдо-субкультура зі знаком "мінус"", — цитує видання Пєскова.

За словами речника президента, "потрібно реагувати" на дії представників субкультури. Пєсков також додав, що "важливо припиняти протиправні дії", очевидно, він мав на увазі масові бійки, які організовують представники "ПВК Редан".

Що відомо про "ПВК Редан"

Нагадаємо, 25-26 лютого російські ЗМІ повідомляли про затримання у різних містах РФ молодих людей, причетних до субкультури "ПВК Редан", за масові бійки, які підлітки влаштовували у торгових центрах та інших громадських місцях. Зокрема, повідомлялося про затримання у Санкт-Петербурзі, Курську, Новосибірську та Казані. Крім того, з 24 по 25 лютого силовики затримали у Москві понад 300 підлітків. У них вилучили ножі, газові балончики, страйкбольні пістолети.

Також надходили повідомлення про те, що поліцейські припинили акції представників субкультури в Україні. Зокрема, йшлося про такі міста, як Київ, Харків, Полтава, Львів, Чернівці та Івано-Франківськ.

Зокрема, 27 лютого у Головному управлінні Нацполіції в Харківській області повідомили, що правоохоронці запобігли масовій бійці підлітків. В обласному главку поліції назвали це флешмобом та зазначили, що його запустили в Росії.