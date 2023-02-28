На Полтавщині затримали 16-річного адміністратора груп "ПВК Редан": організовував сходки

У затриманого вилучили техніку, за допомогою якої він вів переговори з учасниками масових бійок.

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У Полтавській області правоохоронці затримали адміністратора групи нашумілої "ПВК Редан". Ним виявився 16-річний хлопець, про що повідомили в пресслужбі відомства.

25 та 26 лютого не менш ніж 260 містян влаштували масову сходку в Полтаві та Кременчуці. Організатором виявився підліток, який за допомогою Telegram-каналів закликав дітей влаштовувати масові бійки в громадських місцях. Співробітники правоохоронних органів провели в нього вдома обшуки.

"Ми оперативно відреагували на інформацію про агресивний "неформальний флешмоб" для молоді, запущений російською кримінальною субкультурою. Вжитими заходами нам вдалося запобігти запланованим масовим бійкам у Полтаві та попередити можливість їх організації в Кременчуці. Ювенальна поліція проводить превентивні заходи", — повідомив начальник Головуправління поліції Полтавщини Євген Рогачов.

У 16-річного фігуранта вилучили техніку, яка використовувалася в результаті для інформування інших підлітків про локації зустрічей. Відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 (хуліганські дії, вчинені із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для завдання тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Поліція вживає заходів для встановлення інших осіб, які теж причетні до поширення цієї субкультури.

Батькам радять уважно стежити за дітьми підліткового віку, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому. Потрібно провести розмову з ними та пояснити всі наслідки протизаконних захоплень.

Нагадаємо, 28 лютого в Кремлі прокоментували діяльність "ПВК Редан". Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що важливо припиняти протиправні дії серед молоді.

27 лютого в Головному управлінні Нацполіції в Харківській області повідомили, що правоохоронці запобігли масовій бійці підлітків. В обласному главку поліції назвали це флешмобом і зазначили, що його запустили в Росії.