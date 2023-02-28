Символ паука и черная одежда: как распознать участников "ЧВК Редан", разъяснение полиции

По словам правоохранителей, "ЧВК Редан" является российским информационным проектом, созданным с целью втянуть украинских детей в дестабилизацию ситуации в стране.

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Полицейские составили для украинских родителей памятку о том, как узнать, не принадлежат ли их дети к пророссийскому молодежному движению "ЧВК Редан". Информацию опубликовали на официальной странице ведомства в Фейсбуке.

Отличительные черты участников "ЧВК Редан":

использование символики паука на одежде и аксессуарах;

длинные окрашенные волосы;

темная одежда свободного покроя.

В основном большие группы подростков-приверженцев этой субкультуры собираются:

на городских площадях;

в торгово-развлекательных центрах;

в центральных районах городов.

Полицейские также дали несколько советов родителям подростков.

Так, правоохранители призывают взрослых уделять внимание детям, постоянно разъяснять правила поведения и оберегать от неоправданных поступков.

Также украинцев просят не допускать ситуации, когда несовершеннолетние подвергаются воздействию агрессора, поддерживая подобные флешмобы.

"Заботьтесь о детях, интересуйтесь их досугом, в частности интересами в сети Интернет, проблемными вопросами и станьте для них лучшими товарищами", — резюмируют полицейские.

[ + – ] Правоохранители составили памятку для украинцев, чьи дети потенциально могут вступить в "ЧВК Редан" Фото: Национальная полиция

Что такое "ЧВК Редан"

Это направление молодежной субкультуры, распространившееся в феврале 2023 года. Его участники якобы осуждает насилие со стороны других субкультур и выступают за индивидуальный стиль.

Искусственное распространение данной субкультуры, по мнению полиции, является русской информационно-психологической операцией.

Цель – использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в Украине.

Напомним, 28 февраля в Киеве возле "Ocean Plaza" силовики задержали сторонников "ЧВК Редан". По информации журналистов, полицейские задержали только нескольких молодых людей и отвезли их в участок. Оставшиеся подростки в черном остались стоять возле торгового центра.

Фокус также писал о том, что известно о подростковой субкультуре "ЧВК Редан". Так как в последние дни СМИ сообщают о задержаниях представителей молодежной субкультуры, которые устаивают массовые драки.