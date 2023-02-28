Символ паука и черная одежда: как распознать участников "ЧВК Редан", разъяснение полиции
По словам правоохранителей, "ЧВК Редан" является российским информационным проектом, созданным с целью втянуть украинских детей в дестабилизацию ситуации в стране.
Полицейские составили для украинских родителей памятку о том, как узнать, не принадлежат ли их дети к пророссийскому молодежному движению "ЧВК Редан". Информацию опубликовали на официальной странице ведомства в Фейсбуке.
Отличительные черты участников "ЧВК Редан":
- использование символики паука на одежде и аксессуарах;
- длинные окрашенные волосы;
- темная одежда свободного покроя.
В основном большие группы подростков-приверженцев этой субкультуры собираются:
- на городских площадях;
- в торгово-развлекательных центрах;
- в центральных районах городов.
Полицейские также дали несколько советов родителям подростков.
Так, правоохранители призывают взрослых уделять внимание детям, постоянно разъяснять правила поведения и оберегать от неоправданных поступков.
Также украинцев просят не допускать ситуации, когда несовершеннолетние подвергаются воздействию агрессора, поддерживая подобные флешмобы.
"Заботьтесь о детях, интересуйтесь их досугом, в частности интересами в сети Интернет, проблемными вопросами и станьте для них лучшими товарищами", — резюмируют полицейские.
Что такое "ЧВК Редан"
Это направление молодежной субкультуры, распространившееся в феврале 2023 года. Его участники якобы осуждает насилие со стороны других субкультур и выступают за индивидуальный стиль.
Искусственное распространение данной субкультуры, по мнению полиции, является русской информационно-психологической операцией.
Цель – использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в Украине.
Напомним, 28 февраля в Киеве возле "Ocean Plaza" силовики задержали сторонников "ЧВК Редан". По информации журналистов, полицейские задержали только нескольких молодых людей и отвезли их в участок. Оставшиеся подростки в черном остались стоять возле торгового центра.
Фокус также писал о том, что известно о подростковой субкультуре "ЧВК Редан". Так как в последние дни СМИ сообщают о задержаниях представителей молодежной субкультуры, которые устаивают массовые драки.