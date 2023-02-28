Символ павука та чорний одяг: як розпізнати учасників "ЧВК Редан", роз'яснення поліції

За словами правоохоронців, "ПВК Редан" є російським інформаційним проектом, створеним з метою втягнення українських дітей у дестабілізацію ситуації в країні.

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Поліцейські склали для українських батьків пам'ятку про те, як дізнатися, чи їхні діти не належать до проросійського молодіжного руху "ЧВК Редан". Інформацію опублікували на офіційній сторінці відомства у Фейсбуці.

Відмінні риси учасників "ЧВК Редан":

використання символіки павука на одязі та аксесуарах;

довге фарбоване волосся;

темний одяг вільного крою.

В основному великі групи підлітків-прихильників цієї субкультури збираються:

на міських майданах;

у торгово-розважальних центрах;

у центральних районах міст.

Поліцейські також дали кілька порад батькам підлітків.

Так, правоохоронці закликають дорослих приділяти увагу дітям, постійно роз'яснювати правила поведінки та оберігати від невиправданих вчинків.

Також українців просять не допускати ситуації, коли неповнолітні зазнають впливу агресора, підтримуючи подібні флешмоби.

"Дбайте про дітей, цікавтеся їхнім дозвіллям, зокрема інтересами в мережі Інтернет, проблемними питаннями і станьте для них найкращими товаришами", — резюмують поліцейські.

[ + – ] Правоохоронці склали пам'ятку для українців, чиї діти потенційно можуть вступити до "ЧВК Редан" Фото: Национальная полиция

Що таке "ЧВК Редан"

Це напрямок молодіжної субкультури, що поширився у лютому 2023 року. Його учасники нібито засуджують насильство з боку інших субкультур та виступають за індивідуальний стиль.

Штучне поширення цієї субкультури, на думку поліції, є російською інформаційно-психологічною операцією.

Ціль – використовувати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні.

Нагадаємо, 28 лютого у Києві біля "Ocean Plaza" силовики затримали прихильників "ЧВК Редан". За інформацією журналістів, поліцейські затримали лише кількох молодих людей та відвезли їх до дільниці. Підлітки в чорному залишилися стояти біля торгового центру.

Фокус також писав про те, що відомо про підліткову субкультуру "ЧВК Редан ". Оскільки останніми днями ЗМІ повідомляють про затримання представників молодіжної субкультури, які влаштовують масові бійки.