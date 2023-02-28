Хуліганство чи ІПСО: що відомо про підліткову субкультуру "ПВК Редан" (фото, відео)

Останніми днями ЗМІ повідомляють про затримання представників молодіжної субкультури, які влаштовують масові бійки. В Офісі президента відмовляються коментувати діяльність "ПВК Редан" в Україні. Фокус у своєму матеріалі розібрався в тому, що це за рух і звідки він з'явився.

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27 лютого в низці медіа повідомляли про затримання підлітків, які в різних містах України нібито влаштовували масові бійки. Усіх затриманих відносять до молодіжної субкультури "ПВК Редан", яка просочилася в Україну з Росії. Фокус розібрався в тому, що це за субкультура та що відомо про діяльність її представників у Росії та Україні.

"ПВК Редан" — що відомо про рух

25-26 лютого російські ЗМІ повідомляли про затримання в різних містах РФ молодих людей, причетних до субкультури "ВК Редан" за масові бійки, які підлітки влаштовували в торгових центрах та інших громадських місцях. Зокрема, повідомлялося про затримання в Санкт-Петербурзі, Курську, Новосибірську та Казані. З 24 по 25 лютого силовики затримали в Москві понад 300 підлітків. У них вилучили ножі, газові балончики, страйкбольні пістолети.

Попри свою назву, "ПВК Редан" ніяк не пов'язана з діяльністю приватних військових компаній. Це молодіжна субкультура, яка зародилася в Росії лише кілька місяців тому, але вже захопила уми неповнолітніх.

Представники субкультури нібито виступають проти так званих "офників" і "кежуалів" — так вони називають тип підлітків із короткими стрижками в спортивному одязі, які агресивно ставляться до різного роду неформалів. Назва "Редан" запозичена з манги (японського графічного роману) Hunter x Hunter. "Геней Редан", згідно з цією мангою, є злочинною організацією. Також вона відома як "Примарна трупа" або "Павук".

Підлітки, що зараховують себе до "Редану", носять чорні футболки та светри із зображенням павука з цифрою 4. Також усі вони, як правило, носять довге волосся. Деякі підлітки набивають собі татуювання із зображенням павука.

За повідомленнями росЗМІ, ідея створення такого угруповання належить Алі, гравцю Dota 2 і CounterStrike.

"ПВК Редан" — чим займаються підлітки, які перебувають у русі

У російській соціальній мережі "Вконтакте" існує кілька груп під назвою "ПВК Редан". Найбільша на момент публікації статті налічувала 155 тисяч підписників. Як повідомляє кореспондент Фокусу, більша частина з цих груп сьогодні була заблокована.

[ + – ] Представник "ПВК Редан"

Групи в соціальній мережі пишуть, що їхній контент носить виключно розважальний характер і ні до чого не закликає. Разом із тим, судячи з того ж "Вконтакте", в Росії також існують активні противники молодіжної субкультури, які також складаються з підлітків. У своїх групах із назвою "Анти-Редан" вони публікують відео бійок зі своїми "ідеологічними противниками", а також знущання з представників "ПВК Редан".

[ + – ] Противники субкультури знащаються з неформалів

Зокрема, на одному з відео вони оточили юнака в характерному чорному светрі та насильно підстригли йому волосся.

"ПВК Редан" — російські флешмоби в Україні

Перші повідомлення про діяльність "ПВК Редан" надійшли 25 лютого з Полтави. За інформацією місцевого видання "Останній бастіон", представники підліткової субкультури влаштували масову бійку в центрі міста біля академічного обласного музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя. Поліцейським, які прибули на місце інциденту, не вдалося розігнати агресивно налаштований натовп.

26 лютого в Івано-Франківську затримали послідовників "ПВК Редан", де ті влаштували бійку в центрі міста.

За інформацією начальниці відділу ювенальної превенції в Івано-Франківській області Алли Бойчук, тоді кілька десятків агресивних підлітків бігали центральними вулицями міста.

27 лютого, підлітки-анімешники збиралися влаштувати масові заворушення на Печерську. Проте співробітники ювенальної поліції та дільничні інспектори попередили це правопорушення.

Того ж дня масову бійку за участю неповнолітніх намагалися організувати 27 лютого о 17:05 у районі львівського ТЦ "Форум".

Також активність учасників "Редану" відзначалася в Житомирі, Луцьку, Дніпрі й інших містах України.

27 лютого в Головному управлінні Нацполіції в Харківській області повідомили, що правоохоронці запобігли масовій бійці підлітків. В обласному главку поліції назвали це флешмобом і зазначили, що його запустили в Росії.

[ + – ] Акція підлітків у Харкові

"27 лютого близько 14:00 на одній із центральних площ міста зібралася група осіб. За попередніми даними, для скоєння масової бійки… Поліція оперативно затримала всіх юнаків та дівчат і доставила до поліцейських підрозділів для з'ясування всіх обставин", — повідомили у відділі комунікацій ГУНП у Харківській області.

"ПВК Редан" — що кажуть у Нацполіції та Офісі президента

Наступного дня, 28 лютого, начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив на своїй Facebook-сторінці, що в обласному центрі біля ТЦ "Микільський" 27 лютого зібралося 245 осіб. Поліція встановила їхні особи, з'ясувалося, що серед них було 215 неповнолітніх, із яких 149 хлопців і 66 дівчат. У них вилучили загалом 17 кастетів, ножів і газових балончиків.

"Складено 72 протоколи за фактом вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 184 КУпАП (щодо батьків неповнолітніх). Ця робота триватиме сьогодні, завтра, післязавтра. Проведено близько 100 процесуальних і слідчих дій у межах кримінального провадження за вказаним фактом, у тому числі невідкладні обшуки.

Ця робота продовжуватиметься для встановлення всіх організаторів бійки, яка готувалася за участю неповнолітніх!" — написав Тимошко.

За його словами, для слідчих дій довелося залучити 250 поліцейських. Тимошко наголосив, що батьки самі мають звертати увагу на поведінку своїх дітей.

"Поліцейським зараз робити вже нема чого? Чи всі воєнні злочини задокументували? Усіх колаборантів виявили? Усім людям на деокупованих територіях допомогли? Будь ласка, приділіть увагу дітям, не дайте російським злочинцям залізти в їхні голови!" — резюмував Тимошко.

Фокус звернувся до уповноваженої президента з прав дітей Дар'ї Герасимчук із проханням прокоментувати інциденти з "ПВК Редан", до яких були залучені українські підлітки. Прессекретарка уточнила, що топчиновниця відмовляється давати коментарі щодо цих ситуацій.

"ПВК Редан" — що думають у Кремлі про рух підлітків

28 лютого прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував діяльність "ПВК Редан" у Росії. Як пише російська газета "Коммерсантъ", у Кремлі вважають, що на це "потрібно реагувати" й "важливо припиняти протиправні дії".

Пєсков назвав "ПВК Редан" "субкультурою зі знаком "мінус".