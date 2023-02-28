Хулиганство или ИПСО: что известно о подростковой субкультуре "ЧВК Редан" (фото, видео)

В последние дни СМИ сообщают о задержаниях представителей молодежной субкультуры, которые устаивают массовые драки. В Офисе президента отказываются комментировать деятельность "ЧВК Редан" в Украине. Фокус в своем материале разобрался в том, что это за движение и откуда оно появилось.

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27 февраля в ряде медиа сообщали о задержаниях подростков, которые в разных городах Украины якобы устраивали массовые драки. Всех задержанных относят к молодежной субкультуре "ЧВК Редан", которая просочилась в Украину из России. Фокус разобрался в том, что представляет собой эта субкультура и что известно о деятельности ее представителей в России и Украине.

"ЧВК Редан" — что известно о движении

25-26 февраля российские СМИ сообщали о задержании в разных городах РФ молодых людей, причастных к субкультуре "ЧВК Редан" за массовые драки, которые подростки устраивали в торговых центрах и других общественных местах. В частности, сообщалось о задержаниях в Санкт-Петербурге, Курске, Новосибирске и Казани. С 24 по 25 февраля силовики задержали в Москве более 300 подростков. У них изъяли ножи, газовые баллончики, страйкбольные пистолеты.

Несмотря на свое название, "ЧВК Редан" никак не связано с деятельностью частных военных компаний. Это молодежная субкультура, которая зародилась в России всего несколько месяцев назад, но уже захватила умы несовершеннолетних.

Представители субкультуры якобы выступают против так называемых "офников" и "кежуалов" — так они называют тип подростков с короткими стрижками в спортивной одежде, которые агрессивно относятся к разного рода неформалам. Название "Редан" позаимствовано из манги (японского графического романа) Hunter x Hunter. Геней Редан согласно этой манге является преступной организацией. Также она известна как "Призрачная труппа" или "Паук".

Подростки, причисляющее себя к "Редану" носят черные футболки и свитера с изображением паука с цифрой 4. Также все они, как правило, носят длинные волосы. Некоторые подростки набивают себе татуировки с изображением паука.

По сообщениям росСМИ, идея создания такой группировки принадлежит некоему Али, игроку Dota 2 и CounterStrike.

"ЧВК Редан" — чем занимаются подростки, состоящие в движении

В российской социальной сети "Вконтакте" существует несколько групп с названием ЧВК "Редан". Самая крупная из них на момент публикации статьи насчитывала 155 тысяч подписчиков. Как сообщает корреспондент Фокуса, большая часть из этих групп сегодня была заблокирована.

[ + – ] Представитель "ЧВК Редан"

Группы в социальной сети пишут, что их контент носит исключительно развлекательный характер и ни к чему не призывает. Вместе с тем судя по тому же "Вконтакте", в России также существуют активные противники молодежной субкультуры, также состоящие из подростков. В своих группах с названием "Анти-Редан" они публикуют видео потасовок со своими "идеологическими противниками", а также издевательства над представителями "ЧВК Редан".

[ + – ] Противники субкультуры извеваются над неформалами

В частности, на одном из видео они окружили молодого человека в характерном черном свитере и насильно подстригли ему волосы.

"ЧВК Редан" — российские флешмобы в Украине

Первые сообщения о деятельности "ЧВК Редан" поступили 25 февраля из Полтавы. По информации местного издания "Последний бастион", представители подростковой субкультуры устроили массовую драку в центре города возле академического областного музыкально-драматического театра имени Николая Гоголя. Прибывшим на место инцидента полицейским не удалось разогнать агрессивно настроенную толпу.

26 февраля в Ивано-Франковске задержали последователей "ЧВК Редан", где те устроили потасовку в центре города.

По информации начальника отдела ювенальной превенции в Ивано-Франковской области Алли Бойчук, тогда несколько десятков агрессивных подростков бегали по центральным улицам города.

27 февраля, подростки-анимешники собирались устроить массовые беспорядки на Печерске. Однако сотрудники ювенальной полиции и участковые инспекторы предупредили это правонарушение.

В тот же день массовую драку с участием несовершеннолетних пытались организовать 27 февраля в 17:05 в районе львовского ТЦ "Форум".

Также активность участников "Редана" отмечалась в Житомире, Луцке, Днепре и других городах Украины.

27 февраля в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области сообщили, что правоохранители предотвратили массовую драку подростков. В областном главке полиции назвали это флешмобом и отметили, что его запустили в России.

[ + – ] Акция подростков в Харькове

"27 февраля около 14:00 на одной из центральных площадей города собралась группа лиц. По предварительным данным, для совершения массовой драки… Полиция оперативно задержала всех юношей и девушек и доставила в полицейские подразделения для выяснения всех обстоятельств", — сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Харьковской области.

"ЧВК Редан" — что говорят в Нацполиции и Офисе президента

На следующий день, 28 февраля, начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил на своей Facebook-странице, что в областном центре возле ТЦ "Никольский" 27 февраля собралось 245 человек. Полиция установила их личности, віяснилось, что среди них было 215 несовершеннолетних, из которых 149 парней и 66 девушек. У них изъяли в общей сложности 17 кастетов, ножей и газовых баллончиков.

"Составлено 72 протокола по факту совершения административных правонарушений, предусмотренных ст. 184 КУоАП (относительно родителей несовершеннолетних). Эта работа продолжится сегодня, завтра, послезавтра. Проведено около 100 процессуальных и следственных действий в рамках уголовного производства по указанному факту, в том числе неотложные обыски.

Эта работа будет продолжаться для установления всех организаторов драки, которая готовилась с участием несовершеннолетних!", — написал Тимошко.

По его словам, для следственных действий пришлось привлечь 250 полицейских. Тимошко подчеркнул, что родители сами должны обращать внимание на поведение своих детей.

"Полицейским сейчас делать уже нечего? Все ли военные преступления задокументировали? Всех коллаборантов обнаружили? Всем людям на деоккупированных территориях помогли? Пожалуйста, уделите внимание детям, не дайте российским преступникам залезть в их головы!", — резюмировал Тимошко.

Фокус обратился к уполномоченной президента по правам детей Дарье Герасимчук с просьбой прокомментировать инциденты с "ЧВК Редан", в которые были вовлечены украинские подростки. Пресс-секретарь уточнила, что топ-чиновница отказывается давать комментарии по этим ситуациям.

"ЧВК Редан" — что думают в Кремле о движении подростков

28 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал деятельность "ЧВК Редан" в России. Как пишет российская газета "Коммерсантъ", в Кремле считают, что на это "нужно реагировать" и "важно пресекать противоправные действия".

Песков назвал "ЧВК Редан" "субкультурой со знаком "минус".