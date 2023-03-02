Зимняя волна коронавируса в Украине закончится через несколько недель, — Минздрав

В Центре общественного здоровья также отмечали, что новый штамм болезни был обнаружен уже в шести областях, однако в МОЗ убеждены, что опасаться нечего.

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В Украине зимняя волна коронавируса может завершиться в течении нескольких ближайших недель. Об этом в интервью портале "Укринформ" сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам зимний сезон заболеваемости подходит к концу и снижение новых случаев ожидается ближе к концу месяца.

"Вторая неделя марта будет завершением зимней волны коронавирусной инфекции. Показатели заболеваемости в конце марта должны быть на довольно низком уровне", – уточнил Игорь Кузин.

При этом, в Минздраве отметили, что сейчас не ожидается резкого повышения заболеваемости даже на фоне разговоров о распространении нового штамма под названием "Кракен". Рост определенно есть, однако в пределах страны он незначительный.

1 марта в Центре общественного здоровья отмечали, что новый штамм коронавируса был обнаружен уже в шести областях Украины: Сумской, Закарпатской, Тернопольской и Одесской областях.

"Референс-лаборатория по диагностике ВИЧ/СПИДа, вирусных и особо опасных патогенов ЦОС по результатам секвенирования на этой неделе подтвердила у пациентов мутацию варианта Omicron XBB.1.5 коронавируса SARS-CoV-2 еще в двух областях: Львовской и Черкасской", — говорится в сообщении. .

Напомним, 26 февраля в США назвали вероятные причины появления Covid-19. В американских разведывательных ведомствах, как говорится в материале издания The WSJ, пришли к выводу, что источником коронавируса скорее всего была китайская лаборатория.