Зимова хвиля коронавірусу в Україні закінчиться за кілька тижнів, — МОЗ

У Центрі громадського здоров'я також зазначили, що новий штам хвороби було виявлено вже у шести областях, однак у МОЗ переконані, що побоюватися нічого.

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В Україні зимова хвиля коронавірусу може завершитися протягом кількох найближчих тижнів. Про це в інтерв'ю порталу "Укрінформ" повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, зимовий сезон захворюваності добігає кінця і зниження нових випадків очікується ближче до кінця місяця.

"Другий тиждень березня буде завершенням зимової хвилі коронавірусної інфекції. Показники захворюваності наприкінці березня мають бути на досить низькому рівні", – уточнив Ігор Кузін.

При цьому в МОЗ зазначили, що зараз не очікується різкого підвищення захворюваності навіть на тлі розмов про поширення нового штаму під назвою "Кракен". Зростання безперечно є, проте в межах країни воно незначне.

1 березня у Центрі громадського здоров'я зазначили, що новий штам коронавірусу було виявлено вже у шести областях України: Сумській, Закарпатській, Тернопільській та Одеській областях.

"Референс-лабораторія з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів ЦГЗ за результатами секвенування цього тижня підтвердила в пацієнтів мутацію варіанту Omicron XBB.1.5 коронавірусу SARS-CoV-2 ще у двох областях: Львівській і Черкаській", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 лютого у США назвали ймовірні причини появи Covid-19. В американських розвідувальних відомствах, як йдеться у матеріалі видання The WSJ, дійшли висновку, що джерелом коронавірусу найімовірніше була китайська лабораторія.