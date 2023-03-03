"Погоним их до самого Сахалина". Жители Купянска рассказали о своей жизни британскому СМИ (фото)

27 февраля 2022 года в Купянск вошли российские танки и началась семимесячная оккупация. А в сентябре под натиском ВСУ оккупанты в спешке покинули город, оставив после себя выпотрошенные дома и разбитые машины. Сегодня многие жители не хотят уезжать из города, несмотря на опасность обстрелов и проблемы с работой. Стараются помогать соседям и надеются, что оккупанты во второй раз в город не зайдут.

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За несколько дней до того, как власти Купянска распорядились об обязательной эвакуации семей и уязвимых жителей, западным журналистам удалось пообщаться с местным населением и выяснить, чего больше всего опасаются люди. Как оказалось, не все готовы покинуть свои дома, несмотря на обстрелы и угрозу повторной российской оккупации. О том, как пережили жители Купянска минувший год и на что они надеются в будущем, рассказали обозреватели The Guardian.

Местные жители говорят, что в городе осталось менее трети населения и с каждым днем ​​уезжают все больше. Труднее всего пожилым людям и тем, кто из-за болезней не может раздобыть себе еду, ведь даже просто выйти на рынок или в магазин опасно. По прифронтовому городу иногда "прилетает" — недавно под обстрелом погиб 63-летний мужчина, были попадания по пожарной части.

Даже в таких условиях соседи стараются помогать друг другу. Об этом рассказала местная жительница Ирина Викторовна — она бесплатно разносила своим соседям горячую еду с волонтерского стола, установленного на заснеженной улице Купянска. В очереди за едой с палочкой в ​​руках стояла 60-летняя Наталья Ивановна, закутанная в зимнее пальто и шарф. По словам женщины, ее могли переселить раньше, но она решила остаться, потому что беспокоилась о том, чтобы дом не разграбили. Жительница Купянска боится, чтобы с ее родным городом не произошло того, что пережили Бахмут, Угледар и другие города, которые превратились в руины после обстрелов оккупантов.

[ + – ] В Купянске соседи помогают другу другу и готовят горячую еду нуждающимся

Женщины вспоминают, как 27 февраля 2022 года в Купянск вошли российские танки и началась семимесячная оккупация. А в сентябре под натиском ВСУ оккупанты в спешке покинули город, оставив после себя выпотрошенные дома и разбитые машины.

В Купянске сегодня проблемы с работой. 45-летняя медсестра Ирина Викторовна сказала, что не работала с тех пор, как в прошлом году ее больницу разбомбили.

[ + – ] Ирина Викторовна, пережившая семимесячную российскую оккупацию и освободительные бои, надеется, что оккупанты не вернутся в Купянск

"Мы жили здесь всю оккупацию. Помню, утром 24-го позвонила моя младшая сестра, чтобы спросить, что я делаю. Я видела выступление Путина и подумала, что он блефует. Поэтому я сказала своей сестре, что готовлю бутерброды для детей, чтобы брать их в школу. Но она сказала мне, что война уже началась", — вспоминает женщина.

Медсестра добавляет, что сегодня Купянск вновь под угрозой и люди напуганы.

"За последние две недели стало намного громче. Иногда весь дом трясется. Люди напуганы. Некоторые люди недавно эвакуировались из-за ситуации", — призналась Ирина Викторовна.

Наталья Рябухина согласилась кормить собак, оставшихся в Купянске, и присматривать за домом семьи в городе, где участились грабежи. Она не хочет уезжать, поскольку вложила в дом много труда.

"Многие мои друзья уехали, но я хочу остаться пока. Я вложила в свой дом 20 лет работы. Я уйду, когда он больше не будет стоять", — сказала Рябухина.

[ + – ] Подбитая российская техника на окраинах Купянска

Британские журналисты также пообщались с представителями местной администрации. Мэр Купянска Андрей Беседин рассказал, что пока неизвестно, что хотят предпринять россияне, но украинские власти остаются в городе. По словам городского головы, после освобождения Купянска была надежда на восстановление нормальной жизни, но до города все еще достает вражеская артиллерия, так что приходится ждать, пока линия фронта отодвинется подальше.

"Обстрелы усиливаются, жертв становится больше, поэтому сейчас мы уделяем особое внимание эвакуации детей и людей с ограниченными возможностями", — сказал мэр Купянска.

Работница железной дороги 52-летняя Татьяна с удрученным видом призналась, что члены ее семьи уже уехали — кто в Харьков, кто за границу. Почему сама осталась в Купянске, не уточнила.

"Обстрелы стали сейчас такими громкими. Это действительно страшно, особенно ночью. Раньше мы могли сказать, кто стрелял, были ли это наши ребята или россияне. Сейчас слишком громко, чтобы понимать", — говорит Татьяна.

Женщины верят, что попытки оккупантов прорваться в Купянск будут безуспешными, и надеются на своих защитников — бойцов ВСУ. Ирина Викторовна вообще говорит, что украинская армия погонит противника до Дальнего Востока.

"Я оптимист. Я не верю, что они вернутся. Нет, нет, нет. Мы будем преследовать их до самого Сахалина", — уверенно говорит женщина.

Напомним, 23 февраля глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российская армия обстреляла Купянск. В городе упала ракета С-300, в результате чего пострадали две женщины.