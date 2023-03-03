"Поженемо їх до самого Сахаліну". Жителі Куп'янська розповіли про своє життя британському ЗМІ (фото)

27 лютого 2022 року до Куп'янська увійшли російські танки і почалася семимісячна окупація. А у вересні під натиском ЗСУ окупанти поспіхом пішли з міста, залишивши після себе випатрані будинки та розбиті машини. Сьогодні багато мешканців не хочуть їхати з міста, незважаючи на небезпеку обстрілів та проблеми з роботою. Намагаються допомагати сусідам і сподіваються, що окупанти вдруге до міста не зайдуть.

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За кілька днів до того, як влада Куп'янська розпорядилася про обов'язкову евакуацію сімей та вразливих жителів, західним журналістам вдалося поспілкуватися з місцевим населенням та з'ясувати, чого найбільше побоюються люди. Як виявилося, не всі готові залишити свої будинки, незважаючи на обстріл та загрозу повторної російської окупації. Про те, як пережили мешканці Куп'янська минулий рік і на що вони сподіваються у майбутньому, розповіли глядачі The Guardian.

Місцеві жителі кажуть, що у місті залишилося менше третини населення і з кожним днем ​​їдуть дедалі більше. Найважче літнім людям і тим, хто через хвороби не може роздобути собі їжу, адже навіть просто вийти на ринок чи магазин небезпечно. Прифронтовим містам іноді "прилітає" — нещодавно під обстрілом загинув 63-річний чоловік, були потрапляння у пожежну частину.

Навіть у таких умовах сусіди намагаються допомагати один одному. Про це розповіла місцева мешканка Ірина Вікторівна — вона безкоштовно розносила своїм сусідам гарячу їжу із волонтерського столу, встановленого на засніженій вулиці Куп'янська. У черзі за їжею з паличкою в руках стояла 60-річна Наталія Іванівна, закутана в зимове пальто та шарф. За словами жінки, її могли переселити раніше, але вона вирішила залишитися, бо переймалася тим, щоб будинок не пограбували. Мешканка Куп'янська боїться, щоб з її рідним містом не сталося того, що пережили Бахмут, Вугледар та інші міста, які перетворилися на руїни після обстрілу окупантів.

[ + – ] У Куп'янську сусіди допомагають другові і готують гарячу їжу нужденним

Жінки згадують, як 27 лютого 2022 року у Куп'янськ увійшли російські танки та розпочалася семимісячна окупація. А у вересні під натиском ЗСУ окупанти поспіхом покинули місто, залишивши після себе випатрані будинки та розбиті машини.

У Куп'янську сьогодні проблеми із роботою. 45-річна медсестра Ірина Вікторівна сказала, що не працювала з того часу, як минулого року її лікарню розбомбили.

[ + – ] Ірина Вікторівна, яка пережила семимісячну російську окупацію та визвольні бої, сподівається, що окупанти не повернуться до Куп'янська.

"Ми жили тут усю окупацію. Пам'ятаю, вранці 24-го зателефонувала моя молодша сестра, щоб запитати, що я роблю. Я бачила виступ Путіна і подумала, що він блефує. Тому я сказала своїй сестрі, що готую бутерброди для дітей, щоб брати їх до школи. Але вона сказала мені, що війна вже почалася", — згадує жінка.

Медсестра додає, що сьогодні Куп'янськ знову під загрозою і люди налякані.

"За останні два тижні стало набагато голосніше. Іноді весь будинок трясеться. Люди налякані. Деякі люди нещодавно евакуювалися через ситуацію", — зізналася Ірина Вікторівна.

Наталія Рябухіна погодилася годувати собак, що залишилися в Куп'янську, і доглядати будинок сім'ї в місті, де почастішали грабежі. Вона не хоче виїжджати, оскільки вклала у будинок багато праці.

"Багато моїх друзів поїхали, але я хочу залишитися поки. Я вклала у свій будинок 20 років роботи. Я піду, коли він більше не стоятиме", — сказала Рябухіна.

[ + – ] Підбита російська техніка на околицях Куп'янська

Британські журналісти також поспілкувалися із представниками місцевої адміністрації. Мер Куп'янська Андрій Беседін розповів, що поки невідомо, що хочуть зробити росіяни, але українська влада залишається в місті. За словами міського голови, після звільнення Куп'янська була надія на відновлення нормального життя, але до міста все ще дістає ворожа артилерія, тож доводиться чекати, доки лінія фронту відсунеться подалі.

"Обстріли посилюються, жертв стає більше, тому зараз ми приділяємо особливу увагу евакуації дітей та людей з обмеженими можливостями", — сказав мер Куп'янська.

Працівниця залізниці 52-річна Тетяна із пригніченим виглядом зізналася, що члени її родини вже поїхали — хто до Харкова, хто за кордон. Чому сама залишилася у Куп'янську, не уточнила.

"Обстріли стали зараз такими гучними. Це справді страшно, особливо вночі. Раніше ми могли сказати, хто стріляв, чи це були наші хлопці чи росіяни. Зараз занадто голосно, щоб розуміти", — каже Тетяна.

Жінки вірять, що спроби окупантів прорватися до Куп'янська будуть безуспішними, і сподіваються на своїх захисників — бійців ЗСУ. Ірина Вікторівна взагалі каже, що українська армія пожене супротивника до Далекого Сходу.

"Я оптиміст. Я не вірю, що вони повернуться. Ні, ні, ні. Ми переслідуватимемо їх до самого Сахаліну", — впевнено каже жінка.

Нагадаємо, 23 лютого голова Харківської ОВ Олег Синегубов повідомив, що російська армія обстріляла Куп'янськ. У місті впала ракета С-300, внаслідок чого постраждали дві жінки.