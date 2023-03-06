В Киеве 9 марта прозвучат звуки выстрелов: в КГГА объяснили причину

Жителей города призвали в этот день планировать маршруты тщательнее, так как часть приближенных дорог будет перекрыта.

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В одном из районов Киева проведут следственный эксперимент, из-за которого будут звучать сильные выстрелы, а также перекрыты часть дорог. Как сообщили в КГГА, опасности для местных жителей нет, а запланировано мероприятие на 9 марта.

Государственное бюро расследований будет проводить следственный эксперимент, поэтому жители столичного микрорайона Осокорки будут слышать громкие звуки. Возможно, что часть дорог будет перекрыта, к чему горожанам стоит быть готовыми.

"Проведение следственного действия с применением стрелкового оружия запланировано 9 марта в период с 10:00 до 15:00 по адресу: пересечение улиц Центральной и 120 Садовой (микрорайон Осокорки, Дарницкий район)", — говорится в сообщении.

Киевлян призвали учесть эту информацию при планировании дня и маршрутов, а главное — сохранять спокойствие во время звуков выстрелов. Никакой опасности для горожан нет и связаны громкие звуки исключительно со следственным экспериментом.

"А также не передвигаться в районе проведения следственного эксперимента пешком или на авто без необходимости", — подытожили в КГГА.

Напомним, 28 февраля в КГГА заявляли, что у Киева есть план действий на случай повторного нападения России на столицу. Заммэра Николай Поворозник надеется, что захватчики не рискнут во второй раз пойти на штурм украинской столицы, но уверяют, что власти и горожане готовы к защите.